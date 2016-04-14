مجموعة خاصة للحلاقة الراقية من "شانيل"

الحلاقة فنّ راقٍ وظاهرة ثقافيّة حقيقية، مما يستدعي الرجل الأنيق والعصريّ إلى إتقان هذا الفن للحفاظ على إطلالة متفرّدة. ولتسهيل هذه المهمة عليه وتحويلها إلى لحظات ممتعة، ابتكرت Chanel مجموعة الحلاقة الراقية Shave in Style التي تتألّف من منتجين ندعوكم للتعرّف عليهما فيما يلي:

- كريم الحلاقة Bleu de Chanel Shaving Cream: صيغته الشفّافة تتيح رؤية مواضع الشعر مما يسمح بتشكيل اللحية والشاربين بالطريقة المرغوبة. وهو يترك البشرة ناعمة، منتعشة ونضرة بشكل استثنائي. يُنصح بتدليكه على الوجه بعد تبليل البشرة بالماء ثم البدء بالحلاقة في اتجاه نمو الشعر، على أن يتم شطف البشرة بعد ذلك بالماء البارد.

- الجل المرطّب Bleu de Chanel Hydrating After Shave Gel: ملمسه المائي الخفيف يسمح له بالذوبان على البشرة ويمنحها إحساساً قويّاً بالانتعاش والراحة. وهو يبلسم التهيّجات التي تسبّبها الحلاقة ويساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما أنه يمحي إحساس الحرق الناتج عن استعمال الشفرة. يُنصح بتطبيقه على البشرة مباشرةً بعد الحلاقة.

تجد هذه المجموعة الخاصة بالحلاقة مكانها في حياة الرجل العصري اليومية، وهي تحمل نفحات عطر Bleu de Chanel الشهير وتحافظ على ثباته لفترة أطول.