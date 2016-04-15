ما هو جديد تفتيح البشرة وحمايتها من "لوكسيتان"

دعت L’Occitane إلى حفل لإطلاق مستحضراتها الجديدة في حدائق متحف سرسق ببيروت. وقد تم خلال هذه المناسبة تعريف الحضور على مجموعة جديدة من المستحضرات تعتني بالبشرة وتحميها من مخاطر التعرض للشمس.

وفي هذا الإطار تم تقديم مستحضرين جديدين ينضمان إلى عائلة Divine mmortelle وهي الأكثر مبيعاً لدى L’Occitane: كريم النهار Divine Cream المزود بعامل حماية 20SPF للوقاية من مخاطر التعرض للشمس وقناع كريم Crème Masque Divine الذي يطبق على البشرة ككريم ويتمتّع بالمفعول المرطّب والمغذّي للقناع.

هذان المستحضران ينضمان إلى مجموعة Divine Immortelle الشهيرة التي تتضمّن عدة مستحضرات منها: لوشن منقّي للبشرة، زيت مغذّي، خلاصة للبشرة، وكريم لمحيط العينين.

أما المجموعة الثانية التي تمّ تقديمها في هذا المجال، فهي مجموعة مستحضرات Reine Blanche التي تم ابتكارها خصيصاً لتفتيح البشرة ومعالجة مشاكل البقع والكلف. وهي تتضمن الواقي الشمسي Reine Blanche Illuminating UV Shield، السيروم المبيّض Reine Blanche Whitening Serum، كريم تبيض البشرة Reine Blanche Whitening Cream، التونر Reine Blanche Illuminating Toner، والرغوة المنظّفة Illuminating Foaming Cleanser.