ما هي ساعتكِ المفضّلة من مجموعة "أوميغا" الجديدة؟

أطلقت Omega مجموعتها الجديدة من الساعات النسائية التي جمعت بين الأداء العالي والطابع الأنثوي الأنيق. إنها مجموعة Seamaster Aqua Terra 150M Ladies’ Collection التي تم تصنيعها بمزيج من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، الستاينلس ستيل وذهب "سيدنا" عيار 18 قيراطاً.

يكتسي قرص هذه الساعة بعرق اللؤلؤ وتتزين مؤشراتها الدالة على الأرقام بحبات الماس التي تحيط أيضاً بقرصها في بعض تصاميم هذه المجموعة. أما سوارها فيتنوع بين المعدني والسوار المصنوع من جلد التمساح باللون الأبيض أو الأسود، وذلك لإرضاء مختلف الأذواق.

تتوفر ساعة Seamaster Aqua Terra 150M Ladies’ Collection من Omega بقياسين مختلفين: 38.5 ملم و34 ملم، مما يجعل منها الرفيق المثالي للمرأة العصرية في حياتها اليومية وفي إطلالاتها خلال المناسبات.

تعرفي على التصاميم المتنوعة لهذه الساعة واختاري منها تصميمك المفضل.