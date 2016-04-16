أناقتك من وحي إطلالات "كايت" في رحلتها الهندية

إذا كنت تبحثين عن إطلالة متجددة لهذا الموسم، ندعوك إلى متابعة ما اختارته دوقة كامبريدج كايت ميدلتون من أزياء أخيراً خلال رحلتها الهندية. فقد استطاعت أن تجمع في أناقتها بين الطابع العصري واللمسات الهندية التقليدية التي أضفت بعداً مميزاً وخارجاً عن المألوف على طلّتها:

في اليوم الأول من الزيارة، ارتدت كايت ثوباً أحمر مطبّعاً حمل توقيع دار Alexander McQueen مع حذاء باللون الكريم من .Gianvitto Rossi وفي ظهورها الثاني في اليوم نفسه ارتدت ثوباً مطبّعاً بالوردي والأخضر حمل توقيع المصممة الهندية Anita Dongre مع حذاء كعب مدمّج باللون العاجي. وقد حرصت على اعتماد تصميم محليّ كتحيّة منها إلى المواهب الهنديّة في مجال التصميم.

وفي ختام اليوم الأول من رحلتها الهنديّة، اختارت كايت ثوب سهرة مطرّزاً باللون الأزرق الملكي مستوحى من أناقة الساري الهندي حمل توقيع المصممة البريطانية Jenny Packham. وقد حرصت على رفع شعرها في "شينيون" منخفض واعتمدت أقراطا كبيرة، حملت توقيع صانع المجوهرات الهندي Amrapali وحقيبة صغيرة مطرّزة تناسقت مع ثوبها.

في اليوم الثاني من الزيارة، ظهرت كايت في متحف غاندي بثوب بسيط باللون العاجي وحذاء ذي كعب مرتفع باللون نفسه. أما في مساء اليوم نفسه فاختارت الظهور بتنورة طويلة و"توب" قصيرة بلونيّ العاجي والأسود من Alice Temperley طبعته مستوحاة من الثقافة الهنديّة.

في اليوم الثالث من الزيارة اختارت كايت ثوباً طويلاً تميّز بطابعه "الكاجوال" وبألوان البرتقالي والكحلي من Budget Brand Glamourous وارتدته مع حذاء بدون كعب. وفي اليوم نفسه اعتمدت ثوباً من الدانتيل باللون الأخضر حمل توقيع مصممتها المفضّلة Alice Temperley نسّقته مع حقيبة صغيرة وحذاء باللون البيج من LK Bennett وذلك لدى لقائها رئيس الوزراء الهندي. وقد ظهرت كايت بعد ذلك بثوب وردي تزيّن بالتطريز الأسود من Topshop.

وعند وصولها إلى مملكة بوتان ظهرت كايت في حفل استقبالها في المطار في معطف حمل توقيع Emilia Wickstead سبق أن ظهرت به في العام 2012. وقد ظهرت في اليوم نفسه إلى جانب مكة بوتان وهي ترتدي تنورة طويلة وجاكيت-كاب من Paul&Joe تمّ تصنيعها من نسيج تمّت حياكته في بوتان. أما في المساء فاختارت ثوباً مطبّعاً طويلاً حمل توقيع المصممة الأميركية Tory Burch.

أما في اليوم الأخير من رحلتها الهنديّة، فظهرت كايت بثوب من البرودري الإنجليزية باللون العاجي من Alexander McQueen وتوجّهت إلى مسجد "تاج محل" الشهير بثوب أبيض مطبّع بالأزرق حمل توقيع المصمم البريطاني الباكستاني الأصل Naeem Khan.