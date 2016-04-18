ما هو إكسسوارك الخريفيّ المفضّل من "ستيللا ماكارتني"؟

بعد تقديم مجموعة ناجحة جداً من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين، استطاعت المصممة البريطانية ستيللا ماكارتني أن تقدّم مجموعة إكسسوارات لا تقلّ عنها نجاحاً وأناقةً ندعوكم للتعرّف على تفاصيلها فيما يلي:

القصّات الأنثويّة وخامات الجلود الناعمة والفاخرة حضرت بكلّ أناقتها في هذه الإكسسوارات التي حافظت على كلاسيكيّة ألوانها: الأسود والأبيض والبيج والبنّي وتزيّنت بحلقات ومسكات ذهبيّة كبيرة.

الطابع الذكوري خيّم على العديد من أحذية هذه المجموعة التي تميّزت بكعوبها العريضة وقصاتها العصرية التي خلت من الزخرفات. أما بالنسبة للحقائب فتميّزت بتصاميمها المنوّعة والجلود الفاخرة التي استعملت في تنفيذها. وقد تزيّن بعضها بالسلاسل الفضيّة والشراريب فيما تزيّن البعض الآخر بحلقات ذهبيّة كبيرة أو مسكات معدنيّة أضفت عليها طابعاً عصرياً.

وقد اختلطت عدة أنواع من الجلود في بعض الحقائب، فيما تزيّنت إحدى التصاميم برسمة مستوحاة من عالم الحياة البريّة. كما رصدنا بعض التصاميم حيث تزيّن الجلد بالأزهار المطرّزة بأسلوب عصريّ راق. كما تمّ استبدال الجلد في بعض تصاميم الحقائب بالفرو الذي تزيّن بالطبعات الحيوانية التقليديّة. اطلعي فيما يلي على مجموعة إكسسوارات Stella McCartney للخريف والشتاء المقبلين واختاري إكسسوارك المفضّل من بينها.