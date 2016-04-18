8 عادات تسيء لجمالك تجنبيها

استعرضي معنا 8 عادات تضرّ بجمالك واعتمدي نصائحنا لاستبدالها بعادات جيدة تحافظ على نضارة بشرتك، وحيوية شعرك وأناقة أظافرك:

1-عصر الرؤوس السوداء

ما نفعله جميعنا، حين ترين الرؤوس السوداء على طرف أنفك، أول ردّ فعل لك هو إخراج المرآة المكبّرة والبدء بالهجوم، حيث تضغطين على البثرة وتتركي علامة واضحة على البشرة.

وما يجب فعله، أوقفي هذه الممارسة فوراً وإلا ستضطرّين لمكافحة البثور الكبيرة والندبات القبيحة. واتبعي الخطوات التالية للتخلّص من هذه المشكلة:

اغلي بعض الماء في وعاء كبير وغطّي رأسك بمنشفة وعرّضي وجهك للبخار المتصاعد منه لعدّة دقائق، فحرارة بخار الماء، من شأنها أن توسّع مسام البشرة وتسهّل إزالة الرؤوس السوداء.

- اغسلي يديك وأظافرك (التي تعتبر أرضاً خصبة للبكتيريا) جيداً بالصابون.

- اقسمي منديلاً ورقياً من الوسط إلى قسمين. ولفّي كل قسم حول إصبعي السبابة واضغطي برفق لكي لا تضرّي بالبشرة.

- بعد الانتهاء من إزالة الرؤوس السوداء، طبّقي على بشرتك لوشن مضاداً للبكتيريا لتطهيرها.

لمنع ظهور الرؤوس السوداء

- اعتمدي نظاماً غذائياً صحياً غنياً بالفواكه والخضراوات وقلّلي من تناول الدهنيات والسكريات.

- نظّفي بشرتك في الصباح والمساء بمستحضر يناسب طبيعتها مع التركيز على المناطق التي تكثر فيها الشوائب.

- قشّري بشرتك بلطف مرّة في الأسبوع للتخلّص من الخلايا الميّتة.

- عالجي بشرتك باستخدام مستحضرات عناية لا تسبّب انسداد المسام.

2- الهوس بتنظيف البشرة

ما نفعله جميعنا، غسل الوجه بشكل جنوني مرّتين في اليوم مع الفرك، والشدّ، وحكّ كل ما نجده في طريقنا، والنتيجة هي احمرار البشرة.

ما يجب فعله، تجنّبي إتلاف الطبقة المائية الدهنية الحامية للبشرة خاصةً إذا كنت من ذوات البشرة الدهنية أو المعرّضة لحب الشباب.

- اختاري مستحضر تنظيف بصيغة الجل أو الرغوة أو الزيت أو الحليب اللطيف لإزالة الماكياج. وطبّقيه على البشرة باستخدام الأصابع وليس باستخدام القطن الذي قد يهيّج البشرة.

- بدلاً من فرك وشدّ البشرة، نظّفيها بالتدليك بحركات دائرية لطيفة.

- اشطفي البشرة بالماء الدافئ لإزالة آثار المنظّف، التي قد يؤدّي بقاؤها على البشرة إلى الاحمرار والشعور بالشد. إذا كانت بشرتك عادية، يمكنك شطف البشرة بمياه الصنبور، ولكن إذا كانت بشرتك حسّاسة، استخدمي المياه الحرارية لتهدئتها.

3- نزع أطراف الشعر المتقصّفة

ما نفعله جميعنا، الإمساك بالشعر وقطع الأطراف المتقصّفة، والنتيجة تكسّر وتقصّف الشعر أكثر.

ما يجب فعله:

- مشّطي شعرك برفق دون سحبه أو شدّه، وابدئي دائماً بتمشيط أطراف الشعر لإزالة التشابكات. ولتسهيل فك التشابك، استخدمي مستحضرات مطرّية أو رذاذاً مرطّباً لفك التشابك.

- اقصدي بانتظام صالون التزيين لقصّ أطراف شعرك.

- ضعي من فترة لأخرى أقنعة مغذّية على الشعر واستخدمي مصلاً مضاداً لتقصّف الشعر بعد غسل شعرك و قبل تجفيفه.

ما يجب تجنّبه:

- الإفراط في استخدام الصبغة أو الجل أو غسل الشعر.

- الاستخدام المكثّف لمجفّف الشعر الكهربائي، كونه يجفّف ألياف الشعر.

4- قضم الأظافر

ما نفعله جميعنا، إذا كنا نشعر بالتوتر، قد نلجأ إلى قضم الأظافر حتى لو سبّب ذلك النزف أو الألم.

ما يجب فعله:

- تعاملي مع مصدر التوتر، أي جدي كبش فداء آخر غير أظافرك، مثل مضغ العلك (الذي لا يحتوي على سكر) أو الاستعانة بالكرات المضادة للتوتر أو ممارسة الرياضة.

- امنعي نفسك من قضم أظافرك عن طريق:

- وضع طلاء أظافر مرّ الطعم (يباع في الصيدليات).

-وضع أظافر صناعية، فهي جميلة ولن تجرئي على إفسادها.

-وضع طلاء أظافر بلون جميل.

5-التلاعب بالماسكارا

ما نفعله جميعنا، إذا أصبحت الماسكارا جافة، قد لا نرميها بسبب كسلنا وعدم الذهاب لشراء ماسكارا جديدة، بل نضيف إليها نقطة من زيت اللوز الحلو أو الماء فتصبح كالجديدة.

ما يجب فعله

لا بدّ أن تتوقّفي عن ذلك. فالزيت يخفّف الماسكارا ولكنه يمنع جفافها وبالتالي التصاقها بالرموش. وعلى الرغم من أن تمرير الفرشاة بسرعة تحت تيار خفيف من الماء ينعش الماسكارا، ولكن يجب تجنّب ذلك تماماً خوفاً من الميكروبات التي قد تتراكم في علبة الماسكارا، وشراء ماسكارا جديدة تلبّي احتياجاتك.

- إذا كانت رموشك قصيرة، اختاري الماسكارا التي تطيل الرموش وإذا كانت رموشك طويلة اختاري تلك التي تمنح الكثافة للرموش.

- بدلاً من "ضخ" فرشاة الماسكارا، امسحيها بلطف بحافة علبة الماسكارا لتجنّب احتكاكها بالهواء الذي قد يؤدّي إلى جفاف الماسكارا في النهاية.

- ضعي الماسكارا بعد ذلك على الرموش مع رفعها إلى أقصى حد وبحركات متعرّجة خفيفة.

- لا تنسي وضع الماكياج على الزوايا الداخلية والخارجية للعين لتوسيع نظرة العين. لتحقيق ذلك، اشتري ماسكارا تكون فرشاتها رقيقة للوصول إلى أدقّ الأماكن.

- لإزالة الماسكارا الزائدة، استخدمي مشط الرموش.

6-نزع الكثير من شعر الحاجب

ما نفعله جميعنا

لا بدّ أن نجد دائماً شعرة هنا أو هناك، ومع استمرار نزع الشعر ستجدين حاجبك رقيقاً جداً قبل أن تدركي ما يحدث.

ما يجب فعله

توقّفي عن نزع تلك الشعرات هنا وهناك واتبعي خط الحاجب الطبيعي.

- اشتري ملقطاً مائلاً لنزع الشعرات بدقّة ومرآة جيدة واجلسي في مكان مضاء جيداً.

- لتحديد نقطة الانطلاق من الحاجبين، ضعي القلم بشكل عمودي على طول الأنف: يجب أن يبدأ الحاجب عند النقطة التي يلامس فيها القلم الحاجب.

- ابدئي والتزمي إلى أقصى حدّ بشكل الحاجب الطبيعي. شدّي الجلد بأطراف الأصابع وانزعي باتجاه نمو الشعر. انتبهي: لا يمكن أبداً نزع الشعر فوق الحاجب، فهذه هي القاعدة الأولى. رتّبي الحاجب دائماً عن طريق نزع الشعرات الموجودة تحت خط الحاجب.

- إذا كانت بشرتك حسّاسة جداً، مرّري قطعة من الثلج على المنطقة التي تريدين نزع الشعر منها، فهذا بمثابة "مخدّر" لكي لا تشعري بالألم.

-إذا نزعت الكثير من الشعر، صحّحي الأخطاء بقلم الحواجب. اختاري لون قلم الحواجب بعناية. تجنّبي الألوان السوداء لأنها تجعل نظرة العين قاسية. إذا كنت سمراء، اختاري قلماً بلون بني غامق وإذا كنت شقراء اختاري اللون البني الأفتح درجة.

7- حلق شعر الساقين والإبطين

ما نفعله جميعنا، حلاقة شعر الساقين بالشفرة الرجالية.

ما يجب فعله، إذا كنت معتادة على الحلاقة، فلا بأس في ذلك. ولكن، اختاري شفرة حلاقة خاصة بالفتيات. ولا تنسي ترطيب بشرتك جيداً بعد الحلاقة.

إذا كان لديك وقت أطول، أزيلي الشعر بآلة إزالة الشعر الكهربائية أو بالشمع. فهذه الأساليب أفضل لأنها تنزع الشعر من جذوره وتدوم نتائجها لفترة أطول.



8-وضع الكثير من الماكياج

ما نفعله جميعنا، أحياناً نضع الكثير من كريم الأساس، والبودرة، والكونسيلر، والآيلاينر، وظلال العينين، وأحمر الشفاه.

ما يجب فعله، ضعي دائماً ماكياجاً خفيفاً بألوان طبيعية وابرزي مواطن الجمال في وجهك.

-ابدئي بوضع كريم الأساس أو البودرة المعدنية، فمكوّناتها طبيعية وتمنح تغطية كاملة دون أن يظهر الوجه ثقيلاً.

-ابرزي لون البشرة عن طريق وضع لمسة من البلاشر باللون المشمشي للبشرة السمراء وباللون الوردي للشقراوات أو بألوان ترابية لكل ألوان البشرة.

-زيّني الرموش عن طريق وضع طبقة من الماسكارا، وابرزي جمال الفم بوضع غلوس وردي.