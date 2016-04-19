إيلي صعب يقدّم أول مجموعة أزياء جاهزة للعرائس

سيشهد شهر أكتوبر المقبل إطلاق أول مجموعة من الأزياء الجاهزة الخاصة بالعرائس، التي تحمل توقيع المصمم اللبناني الشهير إيلي صعب. تتضمّن هذه المجموعة 25 إطلالة حملت جميعها اللمسات المميّزة التي عُرف بها صعب في مجال الأناقة.

البساطة شكّلت القاسم المشترك بين جميع هذه الإطلالات، وقد أراد المصمم من خلال هذه المجموعة أن يحقق أحلام العديد من الصبايا اللواتي يرغبن في ارتداء فساتين زفاف تحمل توقيعه تكون كلفتها أقل من تلك التي تندرج ضمن إطار الخياطة الراقية.

قماش الدانتيل حضر بكلّ أناقته ليزيّن بلمساته الرومانسية العديد من إطلالات هذه المجموعة، كما حضرت "أبليكات" الورود النافرة التي أضفت لمسة ثلاثيّة الأبعاد على بعض الأثواب. وحضر التطريز بأحجار الكريستال ليضيف لمسات من الإشراق والبريق إلى إطلالة عروس الموسم المقبل.

الأبيض لوّن جميع أزياء عروس إيلي صعب، أما التصاميم فتنوّعت بين القصير والطويل، الضيّق والواسع، السادة والمطرّز لإرضاء متطلّبات كافة العرائس. وقد لفتتنا بعض التصاميم الخاصة بالعروس، والتي اتخذت شكل جامبسوت أو بنطلون ضيّق يظهر من تحت ثوب طويل منسدل.

ترافقت العديد من الإطلالات مع أحزمة جلديّة رفيعة إعتاد إيلي صعب أن يزيّن بها أزيائه، كما برزت إكسسوارات الرأس التي حلّت مكان طرحة العروس في بعض الإطلالات، مضيفةً لمساتها العصريّة على الزيّ. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة التي ستكون متوفرة بأسعار تبدأ بـ23 ألف درهم إماراتي".