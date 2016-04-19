مستحضر خاص للبشرة الحسّاسة من "شانيل"

امرأة من أصل اثنتين حول العالم تصرّح أنها تعاني من بشرة حساسة، ولذلك حرصت "شانيل" Chanel على ابتكار مرطّب خاص يعمل على تلطيف البشرة الحسّاسة ومكافحة الإجهاد الذي تتعرّض له. إنه La Solution 10 De Chanel الذي يحتوي على 10 مكوّنات فقط اختيرت بعناية نظراً لملاءمتها القصوى للبشرة وأبرزها شاي Silver Needle الأبيض النادر، والثمين.

تكون البشرة الحسّاسة عادةً سريعة التهيّج ومعرّضة للشعور بالوخز والاحمرار والخشونة. كما يمكن أن تعاني من شعور بالحماوة والجفاف والاشتداد. وتظهر هذه العلامات المزعجة بشكل منتظم أحياناً فتكون البشرة "حسّاسة طبيعيّاً"، أو بين الحين والآخر فتكون البشرة "حسّاسة مؤقتاً".

وقد مكّنت الأبحاث التي امتدّت على مدى 20 عاماً قسم البحوث في Chanel من تأمين ما تحتاجه هذه البشرة من قوّة دقيقة لتلطيفها وحمايتها من العوامل الضارّة بما في ذلك التلوّث، والتبدلات المناخيّة وعمليات التجميل غير الناجحة. كل ذلك من خلال مستحضر La Solution 10 De Chanel الذي تتألّف تركيبته من 10 مكوّنات ترتكز على البساطة لتلائم متطلّبات البشرة الحسّاسة وتؤمن لها الفعالية المطلوبة.

يساعد هذا المستحضر على مكافحة حساسية البشرة لتستعيد حالتها الطبيعية، كونه يخفف من الجفاف والشعور بالانزعاج وظهور الاحمرار والمناطق الخشنة. وبالتالي تصبح البشرة بحالة أكثر مقاومة وأقل حساسية.

طبّقي La Solution 10 De Chanel على كامل الوجه والعنق صباحاً ومساءً بعد تنظيف البشرة برفق وتطبيق واق من الأشعة ما فوق البنفسجيّة. يمكن استعماله كمرطّب يوميّ أو كمستحضر عناية خاص لمنح البشرة الحساسة الراحة والتلطيف والحماية التي فقدتها.