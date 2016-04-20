أناقة ملوكية لعروس 2016 من "دار سارة"

الأناقة الملوكية التي توجت حفلات الزفاف الأسطورية شكّلت مصدر الوحي الأساسي لمجموعة فساتين زفاف "دار سارة" التي حملت توقيع المصممة جمانة الحايك.

وقد استطاعت المصممة أن تقدم رؤيتها الفنية الاستثنائية بطريقة عصرية، ونجحت في تنسيق إيقاعات الزمن المضيء مع الصورة المستقبلية لعروس القرن الواحد والعشرين.

الطابع الكلاسيكي الذي ظهر في القصّات المستعملة، واجهته لمسات عصرية في طريقة تنفيذ التطريز وخلط الأقمشة فيما بينها. وقد فاضت الأزياء أنوثة بأقمشة التول، والغيبور، والدانتيل التي اتخذت ألوان الأبيض والعاجي والفضي.

التطريز بأحجار الكريستال والأزهار النافرة حضر بكل أناقته محوّلاً الأثواب الملوكية إلى تحف فنية تطلب تنفيذها ساعات طويلة والكثير من الذوق في التصميم والإتقان في التنفيذ.

وقد لفتتنا تصاميم هذه المجموعة بخصوصية كل منها، وما تميّز به من فكرة، واختيار القماش، ونوعية التطريز المستعمل بحيث تحوّل كل ثوب إلى زفاف إلى قطعة فريدة تجعل من إطلالة العروس التي سترتديه استثنائية.

توحّدت الموديلات في القصّات التي تظهر جمال الجسم في المنطقة العلوية، فيما تميّزت المساحات الرحبة في أسفل الأثواب بطابعها الفريد حيث تعدّدت الهوية الفنية للتصاميم من خلال التطريز اليدوي المبتكر والترصيع بحبّات الكريستال التي رسمت بكل أناقة حكايات لأفراح الزمن المقبل. تعرفوا على بعض تصاميم "دار سارة" لعام2016 فيما يلي.