ساعة "هرميس آبل واتش" بحلة ربيعية جديدة

الأناقة تجتمع بالتكنولوجيا في ساعات Hermes Apple Watch وهذا ما جعل منها تلقى إقبالاً كبيراً في صفوف عشّاق الموضة والتكنولوجيا على السواء. وفي استقبال هذا الموسم تكتسي ساعة Hermes Apple Watch بألوان ربيعية منعشة تزيّن سوارها المصنوع من الجلد الطبيعي الفاخر الذي يلتفّ بشكل ثنائي حول المعصم بأسلوب مميّز اشتهرت به ساعات دار Hermes الفرنسية العريقة.

تتوفّر هذه الساعة بألوان جديدة تنضم إلى ألوانها الكلاسيكية: أزرق السفير، أخضر الطاووس، الأبيض، البرتقالي، والبيج. ومن المنتظر أن تحقق النجاح نفسه الذي عرفته المجموعة الأولى، منها التي تم إطلاقها خلال الخريف الماضي. تعرفوا على الآلوان الجديدة من ساعة Hermes Apple Watch فيما يلي.