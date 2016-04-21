كيف بدأ أسبوع الموضة في بيروت؟

انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في بيروت La Mode a Beyrouth بنسخته الثانية ويستمر حتى 23 أبريل الجاري في مركز Forum de Beyrouth.

افتتاح هذا الأسبوع الخاص بالمصممين اللبنانيين كان مع شادي زين الدين الذي قدّم مجموعة تحمل اسم Le Beryth 2016 استوحاها من أجواء مدينة بيروت في ستينيات القرن الماضي، وأضاف إليها لمسات عصرية تناسب متطلبات نساء اليوم. وقد استغرق تنفيذ كل قطعة منها حوالي 200 ساعة من العمل اليدوي.

وكان زين الدين قد قرّر مؤخراً الاستقرار في بيروت بعد مسيرة في عالم الأزياء خارج لبنان دامت 15 عاماً. وقد سبق أن ارتدت من تصاميمه نجمات عالميات أمثال: مادونا، لايدي غاغا، وشارليز ثيرون.

وقد تلا عرض زين الدين تقديم عرض للمصمم اللبناني عبد محفوظ تضمّن تصاميم خاصة بربيع وصيف 2016. وبقي محفوظ وفيّاً لأسلوبه في التصميم مستعيناً بمجموعة من الألوان الربيعية المشرقة. ولفتتنا لديه التصاميم القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف، كما لفتنا تكرار موضة "الذيل" التي ظهرت في أكثر من إطلالة مضيفةً لمساتها الراقية على الأزياء. تعرّفوا على بعض ما تخللته هذه العروض فيما يلي.