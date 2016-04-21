هذه المجوهرات التي اختارتها أوليفيا باليرمو من"بياجيه"

المعروف عن أوليفيا باليرمو أنها سيّدة مجتمع ناجحة من أصول إيطالية-أميركية، وعارضة أزياء، وممثلة، و"فاشينيستا" ولذلك تتهافت دور الموضة العالمية على التعاون معها في مجالات مختلفة.

وقد طلبت منها دار Piaget للساعات والمجوهرات الفاخرة أخيراً أن تكون سفيرتها لهذا الشهر، وتُرك لها المجال لإدارة التصوير الفوتوغرافي الذي ستظهر به للعلامة وأن تنسّق مجوهرات وساعات من مجموعة Piaget Possession مع إطلالتها.

تابعوا معنا في هذا الحوار كيفّ نسّقت أوليفيا إطلالتها وما هي التفاصيل التي كشفتها عن حياتها:

- عند التحضير لإطلالتك، هل تختاري الأزياء أولاً أم المجوهرات؟

تشكّل المجوهرات برأيي اللمسة النهائيّة التي تحدث كلّ الفرق، ولذلك أختارها بعد اختيار أزيائي. وأؤمن أن المجوهرات المناسبة يمكن أن تبرز شخصيّتنا وهي قادرة إلى تحويل أبسط الإطلالات إلى أكثرها تألّقاً.

- شعار مجموعة Piaget Possession هو" في حركة دائرية واحدة، العالم يصبح ملكك" كيف تفسرين هذه المقولة؟

إنها تعني لي المثابرة على تحقيق الأحلام حتى تحويلها إلى واقع وحقيقة.

- أين تجدين الطاقة التي تحتاجين إليها للمضيّ قدماً إلى الأمام؟

عائلتي وأصدقائي هم مصدر تشجيع دائم بالنسبة لي في هذا المجال، فقضاء الأوقات الممتعة معهم مصدر مهم للطاقة التي أحتاجها.

- مما تستمدين الوحي الذي تحتاجين إليه لتنفيذ مشاريع جديدة؟

من أسفاري التي ألتقي خلالها أشخاصا من خلفيّات وثقافات مختلفة، ومن النساء الأنيقات اللواتي أصادفهن في شوارع لندن، ونيويورك، واليابان وباريس.

- ما هو مكانك المفضل للبحث عن صيحات جديدة في مجال الموضة

إنها مدينة طوكيو اليابانية، مصدر كل جديد ...

- ما أكثر ما يعجبك في مجموعة Possession؟

إنها ميزة الطواعيّة التي تجعل منها قابلة للتبدّل وفق متطلّبات الإطلالة التي يتمّ تنسيقها معها.

- ما هي نصيحتك لارتداء مجوهرات Possession بأفضل طريقة؟

أحب تنسيق عدة قطع من هذه المجموعة مع إطلالتي. وخاصة الأساور المتعددة الأشكال التي يمكن أن تتناسق مع سروال من الدنيم، كما تشكّل الإكسسوار المثالي الذي يمكن أن يرافق ثوبا وحذاء ذا كعب مرتفع.