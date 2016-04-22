ما هو جديد أحذية "لوبوتان" لعرائس2017؟

ضمن إطار أسبوع موضة أزياء الزفاف لربيع 2017 الذي جرى مؤخراً في نيويورك، لفتنا التعاون بين مصمم الأحذية الشهير كريستيان لوبوتان ومصمما الأزياء جيني باكهام ونعيم خان. وقد أثمر هذا التعاون عن إطلالات مبتكرة لعروس 2017 ندعوكم إلى اكتشافها فيما يلي.

اتسمت أزياء Jenny Packham لعروس الربيع المقبل بالطابع الرومانسي العصري الذي تخلّلته لمسات من الجرأة. فساتين الأفراح ذات الطابع البوهيمي والمزركشة بالتطريزات المختلفة، أضيفت إليها لمسة جمالية جذابة عندما ارتدت العارضات أحذية لوبوتان: حذاء Follies Draperia وحذاء Cosmolip المصنوع من قماش الساتان والحرير، ومن كعب متميز ابتكر خصيصاً للمصممة جيني باكهام.

أما مجموعة Naeem Khan فقد ارتفعت بمستوى أناقة العروس إلى آفاق جديدة، حيث تم إدخال ألوان رائعة وانحناءات مبتكرة على الفساتين وعلى أكسسواراتها. كما ظهرت التطريزات المبتكرة التي أضافت أناقة على الجوارب اللاصقة وعلى "الجامبسوت" التي ارتدته العروس. وجاءت اللمسة الأخيرة لحذاء Christian Louboutin الذي يحمل اسم Cross Me لتكتمل معه أناقة تلك المجموعة الرائعة.