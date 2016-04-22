3 مصممين يقدمون جديدهم في أسبوع بيروت للموضة

ضمن فعاليات أسبوع بيروت للموضة La Mode a Beyrouth استعرض 3 مصصمين لبنانيين تصاميمهم لهذا الموسم، ندعوكم للتعرّف عليهم فيما يلي:

قدّم المصمم أنطوان القارح مجموعته من أزياء المناسبات والسهرات لهذا الموسم التي تميزت بمنحنياتها الأنثوية، وتصاميمها العصريّة، وتطريزها الغنيّ، وألوانها الكلاسيكية التي تنوّعت بين الأسود، والأبيض، والبنفسجي، والفيروزي، والأزرق، والذهبي.

المصمم حسين بظاظا قدّم مجموعة أزيائه للخريف والشتاء المقبلين، وقد تميّزت بخطوطها الهندسية التي تجلّت بكل أناقتها في العديد من التصاميم. أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة الأفكار الجديدة، والخياطة المتقنة، والتكامل بين القصّات والأقمشة بأسلوب عصريّ أنيق.

رقّة الدانتيل حضرت بكل نعومتها في العديد من إطلالات هذه المجموعة، وقد تزيّنت الأقمشة برسومات الشموس المبتسمة وأحصنة وحيد القرن. وقد جاءت التصاميم وليدة تجارب قام بها بظاظا في مجال الموضة بعد أن حوّل محترفه إلى مختبر وتحوّل هو نفسه إلى خيميائي قام بتجارب جديدة في مجال دمج أنواع مختلفة من الأقمشة وتدرجات متنوعة من الألوان محولاً أزياءه إلى قطع فنية أنيقة.

المصممة سيغريد فريحة قدّمت مجموعة من الأزياء المناسبة لحفلات وأعراس هذا الصيف، تميّزت بطابعها الأنثوي، وأقمشتها الناعمة، وألوانها المشرقة التي تزيّنت بالتطريز. قد اختتمت عرضها بثوب زفاف أبيض تزيّن بالأزهار الربيعية النافرة.