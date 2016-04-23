مجموعة انتقالية بين الصيف والخريف من "مايكل كورس"

خليط بين الطابعين العصري والعملي التي دخلت عليهما اللمسات الرومنسية... هكذا يمكننا وصف مجموعة أزياء Michael kors Transeason 2016 التي تساعد على الانتقال بكلّ أناقة بين فصليّ الصيف والخريف المقبلين.

المعاطف الخفيفة التي تزيّنها الورود من القطع الأنيقة التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة. وقد تكرّرت طبعة الورود أيضاً على الأثواب الخفيفة والتنانير المتوسّطة الطول، أو اتخذت شكل أثواب من الدانتيل المزخرف والمطرّز بالريش.

الراحة شكّلت القاسم المشترك بين جميع الإطلالات، ولكنها لم تأت أبداً على حساب الأناقة التي استمدّت إلهامها من الطابع العصري الذي اختلط مع لمسات مستوحاة من ستينيات القرن الماضي.

ثنائيّة الأسود والأبيض طغت على العديد من إطلالات هذه المجموعة أما الزهري الفاتح فأضاف بطابعه الرومنسي لمسات من الأنوثة الراقية على بعض التصاميم. وقد دخل لون الأخضر الزيتوني على مجموعة من الأزياء التي تلوّنت بالأسود ليضيف عليها لمسات من التميّز. وقد تزيّنت بعض الإطلالات بأحجار الكريستال الكبيرة التي تمّ تطريزها على قماش شفّاف.

الأكسسوارات التي رافقت هذه المجموعة جاءت أيضاً مستوحاة من ستينيات القرن الماضي وقد تميّزت بألوانها الكلاسيكية وتزّين بعضها بطبعة الورود. تعرّفوا على بعض إطلالات Michael Kors transeason 2016 فيما يلي.