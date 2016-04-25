اكتشفوا كنوز مجموعة "تيفاني بلو بوك 2016"

رحلة لاكتشاف كنوز الطبيعة تدعونا إليها مجوهرات Tiffany&Co من خلال مجموعة Blue Book 2016 التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن حفل ضخم أقيم في مدينة نيويورك بحضور نجمات تزين بأجمل قطع هذه المجموعة.

واختارت فرانشيسكا أمفيثياتروف، مديرة التصميم في الدار، موضوع رحلة استكشاف للطبيعة ولفن التحول لتقديم مجموعة من المجوهرات تم تنفيذها بأرقى أنواع الماس والأحجار الكريمة الملونة، والتي تترجم ببراعة ما يحويه عمق المحيطات والغابات من كنوز طبيعية نادرة.

تتميز مجموعة Blue Book بأحجار الماس الملون التي تزين مجوهراتها، من ماسات تيفاني الصفراء Tiffany Yellow Diamonds إلى حجر الماس ذي الأخضر المائل للصفرة Fancy Intense Yellowish Green.

كما تظهر أحجار السافير الأصفر، والتنزانيت، والتورمالين، والأكوامارين لتختلط بالماس مكونة قطعاً باهرة الجمال تأخذ أشكال: عقود، قلادات، خواتم، تيجان، أقراط للأذنين وأساور تم تنفيذها بحرفية عالية تدرك Tiffany&Co كل أسرارها، وذلك منذ تأسيسها قبل 179 عاماً وحتى اليوم.

تعرفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.