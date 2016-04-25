نظارات تحتفل بالأيام المشمسة من "شانيل"

تحضيراً لاستقبال فصل الصيف، كشفت دار Chanel عن أحدث مجموعات نظاراتها الشمسية التي تحمل اسم SS16 Eyewear Capsule Collection، والتي جاءت كإضافة إلى مجموعة النظارات الشمسية الخاصة بالربيع والصيف التي سبق أن أصدرتها الدار.

تتضمن هذه المجموعة تصميمين من النظارات الشمسية، الأول بشكل بيضاوي، والثاني بشكل الفراشة، ويتوفّر كل منهما بألوان: الوردي، الأزرق، خليط العنبر والبني، وخليط الأخضر والرمادي.

تتزيّن هذه النظارات بالطبعات ذات الألوان المائية على الأسيتات الشفّاف وهي تتناسق بامتياز مع إطلالات الدنيم والأثواب الصيفية المنعشة. كما أنها مزوّدة بعدسات تتناسق بلونها مع لون الإطار وتتميّز بقدرة عالية على الحماية من الشمس وعكس الضوء، وبذلك فهي تؤمن الراحة التامة عند التعرض للشمس بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذه المجموعة من النظارات سوف تكون متوفرة في محلات Chanel بدءاً من شهر مايو المقبل، ومن المنتظر أن تصبح أحد الأكسسوارات المفضّلة لدى "الفاشينيستاز" في الصيف المقبل.