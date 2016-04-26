الوضوح أفضل وسيلة للتعبير عن الأناقة لدى "فيراغامو"

حرص ماسيميليانو جيورنيتي، المدير الإبداعي لدار Salvatore Ferragamo الفاخرة على اختيار الوضوح كأفضل وسيلة للتعبير عن الأناقة هذا الموسم. وقد ركّز في تصاميمه على الخطوط والأقمشة الفاخرة لابتكار صورة راقية وأنيقة تظهر الخبرة والحرفية في التفصيل التي تمتاز بها دار الأزياء الفلورنسية. كل ذلك من خلال توليفة فريدة تستعيد تصاميم أيقونية عريقة بأسلوب معاصر.

تتميز مجموعة Ferragamo لهذا الموسم بتنانيرها التي تصل إلى أسفل الركبة وتضفي إحساساً بالنعومة والرشاقة، وفساتينها المكشوفة عند الصدر التي تتسع نحو الأسفل بأطراف من الكشكشات المطرزة. كما تضم أثواباً تلفّ الجسم بشكل انسيابي وتتزين بعقد وشرائط وربطات، فضلاً عن معاطف قطنية طويلة تتزين بصفّين من الأزرار وسترات ذات ياقات دائرية صغيرة.

وتكشف الأقمشة المتباينة الكلاسيكية عن خطوط تحاكي الرسوم الهندسية والتصاميم الغرافيكية، وتمنح تموّجات كبيرة في التنانير والقمصان. أما الريش فيمتزج مع الكشاكش الصغيرة على شكل خطوط عمودية في الفساتين ذات الانسيابية الناعمة.

وتكمن الجمالية في التناغم بين الأناقة والعصرية، حيث تمنح الخطوط الواضحة رونقاً أنثوياً مفعماً بالرقة والعراقة. وهي تظهر من خلال أقراط اللؤلؤ كبيرة الحجم والقلادات ذات الأشكال التقليدية والمزيّنة بحبات اللؤلؤ الكبيرة.

أما بالنسبة للأقمشة التي استعملت في تنفيذ هذه التصاميم، فيأتي القطن في الصدارة بقوامه الناشف والهادئ، إضافة إلى الحرير الناعم الذي يأتي بألوان تجمع بين الأضداد كالأسود والأبيض، إلى جانب لمسات من الأحمر، والأزرق والبرتقالي والزهري والأخضر.

وتضفي الأكسسوارات لمسات من الراحة والجرأة على الإطلالات بفضل الأحذية الملوّنة ذات الكعوب المعدنية القصيرة، وحقائب الكتف بألوانها المشرقة وتصاميمها الأنيقة والبسيطة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي: