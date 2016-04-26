تحوّلي إلى أودري هابرن بتصاميم ساهر ضيا

الألوان المشرقة والتصاميم العصريّة تجلّت في أزياء للسهرات والمناسبات حملت توقيع المصمم ساهر ضيا وقدّمها في فندق سان جورج الباريسي. النجمة الهوليوودية الراحلة وأيقونة الموضة أودري هابرن شكّلت بأناقتها وأسلوبها مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة التي جمعت بين رقّة التصاميم والسحر الذي أضفته مجموعة من الأقمشة السويسرية العابقة بأنوثة بالغة.

لإطلالة فخمة، استعمل المصمم قصّة "حورية البحر" والتنانير الفضفاضة التي تمنح من ترتديها شعوراً بالانطلاق. أما الدانتيل الذي استعمل بكثافة في هذه المجموعة فقد أضفى مزيداً من الرقّة والأنوثة على التصاميم الحالمة التي تلوّنت بالزهري الهادئ، والليلكي، والأبيض المعرّق، والذهبي الفاتح، والأزرق التوركوازي، والأصفر...

الأكتاف العارية شكّلت القاسم المشترك بين العديد من إطلالات هذه المجموعة وكذلك الأزهار التي زيّنت الأزياء بأشكال مختلفة متخذةً شكل طبعات، أو تطريز، أو زهور نافرة أو حتى رسمات رقيقة تمّ تنفيذها بقماش الدانتيل. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة ساهر ضيا لمناسبات هذا الموسم فيما يلي.

