أحذية لحفلات الصيف من "كريستيان لوبوتان"

"حفلة صيفيّة" أو Une fete déte هو العنوان الذي اختاره مصمم الأحذية الفرنسيّ الشهير كريستيان لوبوتان لمجموعة أحذيته الخاصة بربيع وصيف 2016. وقد بحث لوبوتان عن مصدر وحي لهذه المجموعة، الخاصة بالحفلات الصيفية غير الرسميّة، في الطبعات التقليدية الخاصة بالحضارتين المكسيكية والمصرية كما اختار من عالم البحار رسمة الأخطبوط ليزيّن بها بعض الأحذية.

لمسات المرح والتنوّع خيّمت على هذه المجموعة التي تضمّنت العديد من الصنادل الصيّفية المسطّحة وأحذية "الباليرينا" الملوّنة نظراً للطلب الكبير عليها خلال فصل الصيف. وقد توفّرت هذه الأحذية بألوان مشرقة ودخلت على بعضها المسامير التي تعتبر علامة فارقة خاصة بأحذية Louboutin.

تضّمنت المجموعة أيضاً أحذية رياضيّة تزيّنت بالطبعات والألوان، خاصةً أنها لم تعد حكراً على أوقات ممارسة الرياضة بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليوميّة.

الصنادل ذات الكعب المدمّج المريح حضرت بدورها وتزيّنت بالمسامير، كما استُعمل التطريز لإضافة لمسات من التميّز على الأحذية المصنوعة من الجلد السويدي أو الجلد اللمّاع. بالنسبة للحقائب التي تضمنتها هذه المجموعة فتزيّنت بدورها بالمسامير واتخذت طابعاً عملياً أنيقاً من المنتظر أن يلقى رواجاً هذا الموسم. تعرّفوا على مجموعة من أحذية Christian Louboutin لربيع وصيف2016 فيما يلي.