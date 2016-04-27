ساعة مثاليّة للفساتين من "شاريول"

أطلقت دار Charriol السويسرية الفاخرة ساعة نسائيّة جديدة تشكل الرفيق المثالي لفستانك الأنيق. إنها ساعة GlamMoon التي تمّ تقديمها مؤخراً في معرض بازل العالمي للساعات لعام 2016. وهي تأتي بقياس 35 ملم وتشكّل امتداداً لمجموعة St Tropez الشهيرة.

تتميّز هذه الساعة بواجهتها الغنية المزينة بالأحجار الكريمة بوزن إجمالي يبلغ 1,58 قيراطاً. ويتزين إطارها بترصيع بالماس الأبيض المقترن بأحجار الصفير الزهري والجمشت الأرجواني، تم تنفيذه يدوياً. وتضفي الأحجار الكريمة بلوني الزهري والأبيض لمسات من المرح على إطلالة هذه الساعة، فيما تضفي عليها أحجار الصفير الأرجوانيّة عمقاً مميزاً.

وتتدرج ألوان 270حجر كريم من الداكن إلى الفاتح فتفرض درجة لونيّة غريبة مما يعكس خليط المزاجات والرغبات الأنثويّة تماماً مثل ظهور وتراجع القمر على الميناء.

يقوم إطار هذه الساعة بتطويق عدّاد متألّق من عرق اللؤلؤ مرصع ب12 علامة فاخرة من الماس الأبيض. وتتواجد في الوسط وظيفة مراحل القمر باللون الأزرق النيلي التي تظهر حركة القمر ببطىء مع مروره في السماء كلّ شهر. أما سوارها الحلزوني فهو العلامة الفارقة لدار Charriol، وهو مرصع ب55 حجر الماس أبيض.

وبذلك تشكّل ساعة GlamMoon إنجازاً فنياً، وقطعة من المجوهرات التي من شأنها أن تزيّن معصمك في أرقى المناسبات.