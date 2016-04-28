ماكياج الخبراء في متناول يديك مع "ديور"

يتجدد جمال ماكياج Dior في كل موسم بصيحاته التي تطل من خلف الكواليس والتي تحمل توقيع بيتر فيليبس، المدير الإبداعي لماكياج الدار. وقد تجلّت قدرته على الإبداع والابتكار هذه المرة من خلال Diorshow، أحد خطوط الماكياج المستوحى من تقنيّات الخبراء، والذي يجمع بين سهولة الاستخدام والنتائج المتقنة. أما المستحضرات الجديدة التي تتضمنها هذه المجموعة فهي التالية:

- مستحضر Diorshow Maximizer 3D، وهو برايمر الرموش الذي يعمل بفعالية مزدوجة على زيادة كثافة الرموش مع تعزيز قوتها من الداخل بفض المكوّنات التي تعمل على العناية بها. وهو المنتج الوحيد الذي يزيد من حجم الرموش ثلاثة أضعاف.

- ماسكارا Diorshow Designer المخصّصة لعروض أزياء Dior، والتي تطلّ علينا بأربعة ظلال أنيقة وحديثة جداً. يمكن اعتبارها الحليف المثالي للبرايمر، إذ تشكّل معه ثنائياً يؤمن الحصول على نظرات ساحرة.

- قلم Diorshow Pro Liner الذي يجمع بين كثافة اللون الذي يعطيه القلم السائل والسهولة في الاستخدام الذي يضمنها القلم الجاف. وهو يتميّز بتركيبته الهلامية السلسة والمضادة للماء ذات اللون المركّز.

- ظلال العينين Diorshow Mono بألوانها المتعددة التي تعطي تأثيرات جديدة واستثنائية تتماشى مع أقمشة أزياء عرض Dior. وهي تتوفّر بـ30 لونا جذّاب معزّزة بأربعة تأثيرات مختلفة تم تطويرها لتلائم مختلف الأذواق.

- علبة تحديد الحواجب All-In-Brow 3D وتحتوي على ظلّين مثاليين وشمع لتثبيت اللون، إضافة إلى 3 فراشي في العلبة نفسها مما يسهل خطوة تحديد الحواجب ورسمها بطريقة عمليّة واحترافية على السواء.