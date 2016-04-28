9 نصائح لشعر أطول بوقت أسرع

إذا كنت تريدين الحصول على شعر طويل وجميل، عليك أن تحافظي على صحته وتبتعدي بشكل قاطع عن كل العوامل التي من شأنها أن تسبّب تلفه. ولتحقيق ذلك أنت بحاجة إلى هذه النصائح الضرورية لإطالة شعرك والحفاظ على جماله:

1. ابدأي بشعر صحي. قصّي كل الشعر التالف لكي يكون شعرك بالكامل سليماً. تجد العديد من النساء صعوبة في اتخاذ هذا القرار حيث يعتقدن أن قص بعض الشعر سيعرقل عملية إطالته، ولكنها خطوة ضرورية، خاصة إذا كانت أطراف الشعر تالفة. أطراف الشعر المتقصّفة التالفة تضعف الشعر، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف. إذا بدأت بأساس سليم، ستحدث عملية تنمية الشعر بسرعة أكبر وستحصلين على نتائج أفضل.

2. حاربي التقصّف والجفاف. وذلك بقصّ أطراف شعرك كل ستة إلى ثمانية أسابيع. عليك أن تقصي فقط بضعة سنتيمترات من الأطراف إذا كان شعرك سليماً، لأن الجفاف يحدث عادة في أطراف الشعر. وهذا سيجعل شعرك بأكمله صحياً ومتألّقاً.

3. احمي شعرك. تجنبي أجهزة تصفيف الشعر الساخنة مثل المجفف الكهربائي أو آلة تجعيد وتنعيم الشعر، فهي تجفف وتتلف الشعر. دعي شعرك يجفّ طبيعياً بعد الاستحمام. سترين أن شكله وملمسه سيكونان أفضل حين تفعلين هذا بشكل منتظم. وقد تضرّ الشمس أيضاً بالشعر. إذا كنت ستقضين وقتاً طويلاً تحت الشمس، ارتدي قبعة لحماية شعرك. يمكنك أيضاً وضع كونديشنر لا يتم شطفه لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية.

4. تجنبي تسريحات الشعر المشدودة واكسسوارات الشعر القاسية. فدبابيس الشعر المعدنية أو ربطات الشعر المطاطية قد تشدّ الشعر، مما يؤدّي إلى تقصفه أو تكسّره. اختاري تسريحات شعر غير مشدودة واكسسوارات لطيفة بدلاً من ذلك. هكذا يظلّ شعرك أكثر صحة مع مرور الوقت.

5. مشّطي شعرك باستخدام مشط عريض الأسنان حين يكون مبتلاً. كوني لطيفة جداً حين تفكّكين تشابكات الشعر لأن الشعر يكون في أضعف حالاته وأكثر عرضة للتكسر حين يكون مبتلاً.

6. اغسلي شعرك بالشامبو كل يومين أو ثلاثة. فإذا لم يكن شعرك دهنياً جداً، ليس هناك حاجة لغسله يومياً. في الواقع، غسل الشعر يومياً قد يتسبّب بجفافه.

7. ضعي "كونديشنر" عميقاً على شعرك مرّة أسبوعياً. اتركي العلاج على شعرك لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل غسله. إذا كان شعرك جافاً جداً، اختاري علاجاً بالزيت الساخن.

8. اتبعي نظاماً غذائياً صحياً مليئاً بالمغذّيات. فإذا لم تحصلي على المغذيات الصحيحة، لن ينمو شعرك سريعاً، كما سيتكسر بسهولة. بالإضافة إلى تناول غذاء متوازن، خذي حبّة يومياً من الفيتامينات المتعدّدة أو من المكمّلات الغذائية الخاصة بتفعيل نموّ الشعر والأظافر.

9.اعتني بشعرك بعد صبغه: لا تضعي الشامبو على الشعر مباشرةً بعد صبغه. اكتفي باستعمال "الكونديشنر" الموجود في علبة الصباغ. انتظري 24 ساعة بعد تلوين الشعر قبل أن تغسليه بالشامبو. اعتمدي شامبو خالٍ من السلفات الذي يساهم في بهتان لون الشعر. يمكنك أيضاً استخدام شامبو يعزّز لون الصبغة لتفتيح اللون أو إضفاء البريق عليه.