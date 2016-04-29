أي نجمة اختارتها "لويس فويتون" لحملتها الجديدة؟

وقع اختيار دار Louis Vuitton على النجمة الفرنسية ليا سيدو لتكون بطلة أحدث حملاتها الترويجية لمجموعة أزياء وأكسسوارات ما قبل خريف 2016. وهو التعاون الأول بين سيدو وهذه الدار العريقة في صناعة الجلديات الفاخرة، وقد حمل عنوان "روح السفر" The Spirit of Travel وتوقيع المصور العالمي باتريك ديمرشيليه.

تم اختيار مكان التصوير في مدينة مكسيكو داخل مزرعة للخيول تميزت بجدرانها الوردية وشكلت الديكور المثالي لإبراز أناقة أزياء وأكسسوارات دار Louis Vuitton. وقد حملت النجمة ليا سيدو حقائب The Capucines وCity Steamer التي تلونت بكلاسيكية الأسود والأبيض حيناً، وبجرأة الأحمر والوردي حيناً آخر. ومن المنتظر أن تصبح هذه المجموعة متوفرة في الأسواق بدءاً من نهاية شهر أيار/مايو المقبل.

اكتشفوا من خلال الصور التالية فلسفة "روح السفر" الغالية على قلب دار Vuitton وأحدث مجموعاتها من الأزياء والأكسسوارات لما قبل الخريف المقبل.