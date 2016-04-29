"بينيفت" تتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

أطلقت Benefit Cosmetics المتخصصة في عالم مستحضرات التجميل عالية الجودة مشروعاً خيرياً عالمي النطاق بعنوان Bold is Beautiful، يهدف إلى تمكين النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم.

تهدف هذه المبادرة الإنسانية إلى تمكين النساء والفتيات من تحقيق أحلامهن الكبيرة، وبدءاً من 15 نيسان/أبريل الجاري سيعود ريع كل درهم من عائدات خدمة إزالة شعر الحاجبين بالشمع المتوفرة في متاجر Benefit Cosmetics في مختلف أنحاء دبي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وكان هذا المشروع قد انطلق عالمياً بزخم في أيار/مايو 2015، وذلك في كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا وأستراليا. وقد تعاونت Benefit مع 11 مؤسسة خيرية وحصدت أرباحاً وصلت إلى حوالي 3 مليون دولار أميركي لخدمة هذه الحملة. وهي عائدات إزالة شعر الحاجب بالشمع التي شملت 170 ألف عميل.

وعن نجاح هذه المبادرة قال جان أندريه روجو الرئيس التنفيذي في شركة Benefit: لم نكن نتوقع هذا النجاح الذي حققناه من خلال هذه المبادرة، فلطالما آمننا بأن الجمال لا يقتصر على المظهر الخارجي بل هو راسخ في الداخل أيضاً. وقد تبنى موظفونا وعملاؤنا فلسفتنا القائمة على مبدأ "إفعل الخير، تلق الخير" إذ كانوا متحمسين للانخراط من جديد في هذه المبادرة التي تم إطلاقها العام الفائت وننتظر أن تشهد الإقبال نفسه هذا العام.

