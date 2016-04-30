أزياء خريفية تلعب على التناقضات من"كلوي"

كشفت دار Chloe الفرنسية عن مجموعتها الخاصة بخريف 2016 المستوحاة من جمالية فن الرسم وأناقة الحركة أثناء الرقص. وقد قالت كلير وايت كيللر المديرة الإبداعية في الدار عن هذه المجموعة: "انسيابية الحركة شكلت الدافع الرئيسي وراء تصميم هذه المجموعة من الأزياء، ولذلك أردنا أن نجمع بين الخامات الغنية والأقمشة الشفافة في خلطة تجمع التناقضات بكل أناقة وتحافظ على الانسيابية التي أردنا إبرازها".

الطابع العصري الذي تميزت به الأزياء، واجهته لمسة كلاسيكية في اختيار الألوان التي تضمنت التدرجات الأرضية للبيج والأحمر الداكن، البرغندي، البني، الأسود والأبيض إضافة إلى التدرجات الباستيلية لألوان الأزرق، الزهري والرمادي.

قماش "الدنيم" تكرر ظهوره في أكثر من إطلالة، ولكن تم تقديمه بأسلوب متجدد لا يتناقض مع ميزة الانسيابية التي حرصت دار Chloe على أن تكون واضحة في مختلف إطلالات هذه المجموعة.

المعاطف والجاكيتات السميكة من القطع التي تكرر ظهورها في هذه المجموعة، وقد تزينت بالطبعات حيناً ودخل عليها الفرو والجلد السويدي حيناً آخر، ولكن تميزت جميعها بقصاتها الواسعة المنسدلة والمريحة التي تنساب مع حركة الجسم ولا تعيقها.

الطبعات الخريفية المزركشة بالألوان حضرت بدورها لتزين الأثواب والمعاطف مضيفة لمسات من الدفء على الإطلالات. أما الكشاكش فأضافت لمسات أنثوية أنيقة على الأثواب والقمصان.

الأكسسوارات التي رافقت هذه الإطلالات تميزت بتنوعها، متخذة شكل أحذية شتوية متوسطة الارتفاع تلونت بتدرجات الأبيض، والأسود، والبيج.

أما حقائب Chloe الشهيرة فتزينت بخليط من الألوان والخامات التي أضافت إلى إطلالتها أناقة مميزة. وقد برزت حقيبتا Drew bag وFay bag الأيقونيتان التي تزينت بالرسومات الهندسية، وطبعة جلد الثعبان، والخطوط الهندسية، وطبعة السجاد. ومن المنتظر أن تشهد إقبالاً كبيراً على اقتنائها من قبل "الفاشينيستاز" في الموسم المقبل.

تعرفوا على بعض تصاميم Chloe للخريف المقبل فيما يلي.