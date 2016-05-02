حقيبة ضرورية لفصل الربيع من "كارولينا هيريرا"

أطلقت دار Carolina Herrera حقيبة جديدة قالت عنها إنها "ضرورية" لفصل الربيع. وقد استوحتها من المستكشفة في القرن الثامن عشر جان باريت ومن سفرها الأول حول العالم، وأهدتها إلى المرأة العصرية التي تبحث عن الأسلوب المريح الذي يتخطّى صيحات الموضة.

تتوفر حقيبة Baret بأحجام وتصاميم مختلفة، وهي تتميّز بجزئها الأمامي القابل للطي الذي يضمن إغلاقاً محكماً. كما تضم حزامين كبيرين وأنيقين، واحد منهما قابل للتبديل، ما يجعلها أكسسواراً مناسباً للمرأة الرحّالة المعاصرة.

ولوضع لمسة شخصية على مجموعة Baret، يتوفّر الحزامان الكبيران بأنواع عديدة من الجلد الناعم إلى الأقمشة المزخرفة وغيرها، وهو ما يسمح لكل حقيبة بأن ترسم انطباعاً فريداً بأناقته. ويتكامل الوجه الخارجي لهذه الحقيبة مع قسمها الداخلي المصنوع من القماش لتأثير مريح ومتباين في الوقت نفسه.

تتحد في حقيبة Baret ثلاثة أنسجة خارجية فريدة وحصرية بهذه المجموعة، تولد الحرفية الراقية واللمسات العصرية التي تتميّز بها. وتختلف ظلالها من درجات ألوان الكريم الترابي، الأحمر الزاهي، الأصفر إلى الأزرق مع الحد الأدنى من التفاصيل المعدنية. وهي تسمح بتحويل الأسلوب العام للإطلالة وتعزيزه بلمسات من المرح والابتكار. تعرّفوا على حقيبة Baret وكيفية تنسيقها مع أزياء هذا الموسم من خلال الصور التالية.