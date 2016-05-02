عنوان صيفيّ لـ"شانيل" في سان تروبيه

إنه الموعد التقليدي الذي عوّدتنا عليه Chanel في استقبال فصل الصيف، موعد إعادة افتتاح بوتيكها الموسميّ في مدينة سان تروبيه الفرنسية وتحديداً في قصر La Mitralee الفاخر.

يستقبل هذا العنوان الجديد، بالإضافة إلى مجموعات الأزياء الجاهزة التي تحمل توقيع Chanel، مجموعة من الأكسسوارات والساعات والمجوهرات الفاخرة التابعة للدار.

وفي أجواء تلوّنها تدرجات الأبيض، والأسود، والبيج، والذهبي يرتكز ديكور المكان على لعبة الضوء والظلال لإبراز جمالية القطع المعروضة. في مدخل البوتيك تستقبلنا اللواح الخشبية المستوحاة من شكل زجاجة عطر Chanel N5 اليقوني الشهير، ومنه يتمّ الانتقال إلى الصالة الأساسية حيث يتم عرض الثياب وحقائب اليد.

وتتزيّن الجدران بوحدات عرض للأكسسوارات والساعات، كما سيتم عرض مجموعة مختارة من المجوهرات الراقية للدار خلال شهري يوليو وأغسطس.

فتح بوتيك Chanel سان تروبيه أبوابه في 13إبريل الماضي وسيبقى مفتوحاً حتى 5 أكتوبر2016، وهو مزوّد بحديقة صغيرة وغرفة للزوار تضمن الخصوصية المطلوبة.