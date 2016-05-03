الأجمل والأسوأ في إطلالات حفل Met Gala 2016

"الموضة في عصر التكنولوجيا" هو الموضوع الذي طغى على حفل Met Gala2016 الذي جرى منذ ساعات في مدينة نيويورك. ورغم تقيّد العديد من النجمات بموضوع هذا العام والبحث عن إطلالات تجسّده بامتياز، إلا أن هناك عددا كبيرا منهن لم يتقيّدن بهذه الفكرة وفضّلن البحث عن إطلالات تتميّز بالأناقة وتكون على مستوى هذا الحدث الذي ينتظره عشّاق الموضة حول العالم، كونه سيكشف عن إطلالات ساحرة حيناً وغريبة حيناً آخر.

من أغرب الأزياء التي تم ارتداؤها بهذه المناسبة كان ثوب النجمة كلير دانز الشبيه بثوب سندريللا والذي يضيء في الظلام، كونه يحتوي على ألياف ضوئية تتوهج بلون أزرق هادئ لتنير ما حولها، وهو يحمل توقيع دار Zac Posen.

وقد لفتتنا غرابة ثوب النجمة كارولينا كوركوفا المصنوع من التول والمزيّن بأزهار نافرة مضاءة وهو من توقيع Marchesa. أما النجمة زوي سالدنا فاختارت ثوباً من Dolce&Gabbana تزيّنت تنورته الطويلة بريش الطاووس.

- أجمل الإطلالات:

"جيش بالمان" The Balmain Army ترجم موضوع المناسبة بشكل مثالي، وقد كان حاضراً من خلال إطلالات نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وشقيقتها العارضة كايلي جينير. وكذلك من خلال العارضات جوردن دان، داوتزن كراوز، سيندي كراوفورد واليسندرا أمبروزيو اللواتي اعتمدن إطلالات معدنية تحمل طابعاً مستقبلياً مميزاً.

النجمة تايلور سويفت نجحت أيضاً في تقديم إطلالة مستقبلية حملت توقيع Louis Vuitton وظهرت بتسريحة جديدة. ومن الإطلالات المستقبلية التي لفتتنا أيضاً إطلالة العارضة جيجي حديد التي حملت توقيع Tommy Hilfiger وصديقها زاين مالك ببدلة من Versace.

وقد تم تسجيل حضور لافت لملكة الأردن رانيا العبدالله بإطلالة راقية من Maison Valentino، كما لفتتنا النجمة بلايك لايفلي بثوبها الزهري الفاتح المزيّن بالورود الحمراء، والذي حمل توقيع دار Burberry، وإطلالة النجمة نيكول كيدمن بثوب أسود مزيّن بأقمار ونجوم من الكريستال من دار Alexander McQueen.

- أسوأ الإطلالات:

الطلات السيئة كانت عديدة في هذا الحفل، ومنها أكثر من إطلالة حملت توقيع دار Gucci التي لم تحترم موضوع الحفل وبدت إطلالاتها قديمة الطراز. وقد ارتدت من توقيعها شارلوت كازيراغي، داكوتا جونسن وفلورنس ويلش.

الإطلالات التي قدمتها دار Calvin Klein لم تكن أيضاً موفقة وقد ارتدت من أزيائها النجمات لوبيتا نيونغو، إيما واتسون ومارغو روبي.

أطلّت بيونسيه بثوب طويل من قماش اللاتيكس باللون اللحمي حمل توقيع Givenchy ولكنه لم يبرز إطلالتها بشكل أنيق، أما كاتي بيري فكانت إطلالتها السوداء كارثية وحملت توقيع دار Prada.

وتشكّل إطلالة النجمة ريتا أورا واحدة من أسوأ إطلالات هذا الحفل، وقد تزيّنت بالريش وحملت توقيع Vera Wang.

خيار النجمة سيلينا غوميز من دار Louis Vuitton لم يكن موفقاً، فقد جاءت إطلالتها "كاجوال" بالنسبة لهذا الحفل. ومن الإطلالات التي تفتقر إلى الأناقة أيضاً إطلالة النجمة كايت بوزورث التي ظهرت بثوب مطرز حمل توقيع Dolce&Gabbana، وإطلالة ديمي لوفاتو التي حملت توقيع Moschino.