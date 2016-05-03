موضة الشفاه الكامدة تعود مع "إيف سان لوران"

تعود موضة أحمر الشفاه الخالي من اللمعان مع خمسة ألوان جديدة من أحمر شفاه YSL Rouge Pur Couture The Mats الذي يزين الابتسامة بتأثير باهر بلا لمعة.

يكسو هذا المستحضر الشفاه بلمسة مخملية، وبفضل ثباته وقوة انسيابه يوفر للشفاه مظهراً يخلو تماماً من اللمعة يتحد فيه اللون الغني مع الملمس الناعم في تركيبة مرنة تزين الشفاه بلون مثير.

يعتبر أحمر الشفاه غير اللماع أحدث صيحة في عالم الجمال حالياً، وهو يشكل وسيلة سهلة وسريعة للحصول على إطلالة في منتهى الأناقة. وقد انضم إلى الألوان الثمانية السابقة لمجموعة Rouge Pur Couture The Mats خمسة ألوان جديدة كل منها مشبع بصبغيات كثيفة تجسدها بامتياز العارضة والممثلة كارا ديليفين التي اختارت لون الفوشيا الجريء لتطل من خلاله في الحملة الترويجية لهذه المجموعة.

إن أحمر شفاه Rouge Pur Couture The Mats سهل التطبيق ولا يسبب جفاف الشفتين الذي يعتبر من التأثيرات المألوفة لأنواع أحمر الشفاه الكامدة، وهو يختلف بتأثيره البصري الذي يتراوح بين لون نضر فاتن وآخر احتفالي باهر أو جريء، وذلك حسب لون الطبقات وتقنية استخدامه.

اختاري لونك المفضل من Rouge Pur Couture The Mats لهذا الموسم.

