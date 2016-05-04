أزياء "شانيل" تتجوّل في شوارع كوبا

الأضواء كانت موجّهة يوم أمس إلى منطقة أميركا الجنوبية وتحديداً إلى كوبا حيث تم تقديم مجموعة Chanel Cruise2017 في شوارع مدينة هافانا. وقد شكّل هذا الحدث التاريخي أهم مناسبة مرتبطة بالموضة شهدها هذا البلد منذ اندلاع الثورة الكوبية في خميسنيات القرن الماضي.

اختار كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي في الدار ساحة El Paseo del Prado ليحوّلها مسرحاً لعرض أزياء مجموعة رحلات 2017 الذي تم في الهواء الطلق وبحضور حوالي 700 ضيف من نجوم، ومشاهير، وصحافة موضة.

وقد غصّت شرفات المباني في الشارع الذي شهد العرض بالسكان المحليين الذين حظوا بفرصة متابعة واحد من أشهر عروض الأزياء العالمية، واستمتعوا بالأجواء الاحتفالية، والموسيقى اللاتينية، والاستعراض الراقص الذي اختتم العرض وشارك فيه، إضافة إلى العارضات وراقصين محليين، مشاهير من الذين كانوا بين الحضور، ومنهم العارضة جيزال بوندشن، المغنية فانيسا بارادي، والممثلة تيلدا سوينتون.

انطلاق العرض كان مع العارضة الشهيرة ستيلا تينان التي شكّلت أحد مصادر الوحي الأساسية لهذه المجموعة، إضافة إلى الأجواء الكوبية. وقد ظهرت تينان ببدلة تجمع بين ثنائي الأبيض والأسود واعتمرت قبعة "باناما" من القش باللون الأبيض، ثم تتالى ظهور عارضات لاغرفيلد المفضلات، إضافة إلى مجموعة من العارضات اللاتينيات كان من بينهن 3 عارضات كوبيات.

تضمّنت هذه المجموعة 88 إطلالة تميّزت بالبساطة المترفة والطابع الأنثوي الفخم، لفتنا منها البدلات النسائية والرجالية بتدرجات المونوكروم، جاكيتات التويد الأيقونية التي تناسقت بامتياز مع بنطلونات "الدنيم"، والتنانير الطويلة المطبّعة أو المصنوعة من الشيفون المطرّز.

الروح اللاتينية الحارة ظهرت في العديد من الإطلالات من خلال الألوان الصارخة كالبرتقالي والأصفر والأزرق والأخضر. وقد تضمّن العرض ظهور بعض الإطلالات الرجالية التي تناسقت مع الطابع العام للأزياء النسائية.

القبعة شكلت الأكسسوار الذي رافق العديد من الإطلالات متخذةً شكل "باناما" من القش الأبيض أو الأسود، أو "بيريه" تيمناً بتلك التي كان يعتمرها تشي غيفارا أحد أبرز وجوه الثورة الكوبية. أما بالنسبة للأحذية التي رافقت الإطلالات فقد جاءت بمعظمها بدون كعب وتنوعت بين أحذية الـ"ديربي" المستوحاة من الأناقة الرجالية والصنادل الصيفية المريحة التي تزيّن بعضها بأزهار من القماش. وقد ترافقت مع مجموعة من حقائب Chanel الشهيرة التي تناسقت بامتياز مع الإطلالات. تعرّفوا على بعض ما تضمنته مجموعة Chanel Cruise2017 من أزياء فيما يلي: