أكسسوارات تحتفل بحب الحياة من "فيراغامو"

احتفاءً بحياة مؤسسها النابضة بالألوان، تقدّم Salvatore Ferragamo دار الأزياء الإيطالية الفاخرة، تشكيلتها الجديدة من الحقائب النسائية بعنوان Sara Battaglia for Salvatore Ferragamo وذلك بالتعاون مع مصممة الحقائب ذات الأفكار الجريئة سارة باتاغليا. وذلك تأكيداً على التزام الدار الراسخ بدعم وتشجيع المواهب الجديدة مع الحفاظ على إرث العلامة عبر مسيرتها الفريدة في مجال الأناقة والإبداع.

تتميز هذه المجموعة بتصاميمها الغريبة التي تظهر حرفيّة عالية في إبراز أدقّ التفاصيل، وتستحضر المصممة عبر خطوطها الفكرة الإيطالية الجوهرية القائمة على الاحتفاء بروعة الحياة المعروفة بالـ"دولتشي فيتا" Dolce Vita، خاصة أن هذه الفكرة تنسجم مع فلسفة علامة Ferragamo.

تتضمن التشكيلة 4 أنماط مختلفة من حقائب اليد ذات أحجام متنوعة إضافة إلى سواها من الأكسسوارات الجلدية الصغيرة التي تمّت صياغتها بخبرة كبيرة وبرؤية عصريّة باستخدام مزيج مبتكر من المواد، والألوان، والخطوط المرحة واللمسة المعبّرة عن الروح الإيطالية.

تتألّف الحقائب التي تناسب الإطلالات النهارية تفاصيل تحاكي نموذج حياكة الأوشحة الحريرية، في حين تزهو حقائب اليد الصغيرة المناسبة لأوقات المساء بألوان معدنيّة أو ألوان قوس قزح مع لمسات أنيقة من النحاس وطبقة لامعة من اللكر.

وتعتبر تشكيلة Sara Battaglia for Salvatore Ferragamo أحدث ابتكارات سلفاتوري فيراغامو في سياق توجّه العلامة التاريخي الذي استهلّه مؤسسها من خلال اعتماده على الحرف اليدوية الإيطالية الطراز، وتحمل رايتها اليوم مؤسسة فيراغامو عبر رعايتها لشريحة من الحرفيين الموهوبة من طلاب الجامعات والدراسات العليا. وستتاح هذه التشكيلة في متاجر العلامة وعبر موقعها الإلكتروني بدءاً من مايو الجاري.