ألوان الصيف تشرق على بشرتك مع "لانكوم"

تجسّد العارضة الشهيرة داريا وربوي بامتياز صورة الجمال كما تراها مستحضرات Lancome لهذا الصيف: الجمال المنتعش، والنابض بالحياة الذي يتلوّن بالتدرجات البرونزية الجذّابة، ولذلك تم اختيارها كسفيرة لهذه المستحضرات.

فقد استوحيت ألوان مجموعة ماكياج Summer Bliss لصيف2016 من تدرجات نباتات المنطقة المتوسطية التي تختلط بألوان الأزهار وتتألّق تحت أشعة الشمس. وللحصول على بشرة تتمتع بإشراقة طبيعية تنصحك Lancome باعتماد المستحضرات التالية:

- كريم الأساس Belle de Teint Liquid Glow Trio الذي يتميّز بتركيبته الفريدة المؤلفة من 3 طبقات: طبقة زيتية تضمن الراحة، طبقة مائية تؤمن إطلالة منتعشة، وطبقة لؤلؤية معززة للإشراق لفترة طويلة.

- بودرة الإشراق Belle de Teint Powder Glow Trio تتوفر بإصدارين يضمّ كل منهما 3 ألوان: لون فاتح يضيء السحنة، لون متدرّج يذوب بشكل طبيعي في البشرة، ولون غامق يبرز السمرة الصيفية.

- ظلال العينين Hypnose Palette Ombre déte المستوحاة من ألوان نباتات الصيف: أوراق الشجار الخضراء، وأزهار البنفسج البرية.

- أقلام Ombre Hypnose Stylo التس تساعد على تظليل العينين بخطوة ثابتة وعمليّة. وهي متوفرة بثلاثة ألوان مشرقة يمكن استعمال كل منه بمفرده أو خلطها مع بعضها بعضا.

- أحمر شفاه Shine Lover الذي يجمع بين البريق والانتعاش. يتوفر هذا البلسم بثلاثة ألوان جديدة: مرجاني منعش، أحمر مائل إلى البرتقالي، ونيود مشرق لتزيين ابتسامتك هذا الصيف.

- طلاء الأظافر Vernis in Love بإصدار محدود مؤلّف من 3 ألوان هي: البرتقالي المشرق، النيود الرملي، والوردي الصارخ التي تضمن الحصول على أظافر في منتهى الأناقة.