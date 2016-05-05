اختاري نظاراتك المفضلة من "مايكل كورس"

إذا كنت تبحثين عن نظارات شمسية تضفي لمسة من التجدد على إطلالتك في استقبال فصل الصيف، لابد أن تتعرفي على جديد تصاميم Michael Kors في هذا المجال. فمن خلال مجموعتها من النظارات الخاصة بالعام 2016 حاولت هذه الدار الأميركية الفاخرة أن ترضي جميع الأذواق: الكلاسيكية، والعصرية، والجريئة، والشيك...من خلال تصاميم أنيقة تواكب الموضة.

روح المغامرة، حبّ الحياة، والمرح كانت حاضرة بكل تميّزها في هذه التصاميم التي ترجمت كلاسيكية فاخرة حيناً، وطابع شبابي مرح حيناً آخر. وقد اتخذت النظارات أشكال الفراشة، ستايل الريترو، شكل عيون القطة، والشكل "الفينتاج" المطوّر، وتمّ تصنيعها بمواد عصريّة خفيفة وصلبة على السواء دخلت عليها موضة المرايا والألوان المميزة، إضافة إلى الألوان الكلاسيكية التي لاغنى عنها في هذا المجال. تعرّفي على بعض تصاميم نظارات Michael kors لهذا الموسم واختاري منها ما يناسبك.