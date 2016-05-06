ساعة بأناقة "الساتان" من "ديور"

تمّ تصميمها كشريط من قماش "الساتان"، إنها ساعة La D de Dior Satine البالغ قطرها 25 ملم والتي تتميّز بسوارها المصنوع من الفولاذ على شكل شبكة بنمط ميلانو حيث إن مرونته ولمعانه جعلا منه أشبه بقماش معدنيّ حقيقي.

من خلال قرص الساعة المرهف، المصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض أو الأسود، والإطار الخارجي والتاج والبكلة المرصّعة بالماس تعيد هذه الساعة إلى الأذهان المهارة والحرفيّة السويسرية في صناعة الساعات.

جسم هذه الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، أما إطارها الخارجي وتاجها فمرصعان بالماس. وقد تمّ ترصيع قرصها ب4 ماسات عند علامات مواقع الساعات، وهي مقاومة للماء حتى عمق 30 متراً.

وضمن المجموعة نفسها، تمّ تقديم ساعة أصغر حجماً هي La Mini D de Dior Satine التي يبلغ قطرها 19 ملم وهي مزوّدة بنظام حركة كوارتز. سوار هذه الساعة هو نفسه سوار الساعة الأكبر حجماً، أما قرصها فمصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض، الرمادي أو الزهري وقد تمّ ترصيع بكلتها بالماس. تعرّفوا على هذه الساعات الفاخرة فيما يلي.