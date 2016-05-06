ما هي حقيبتك المفضلة من مجموعة #CHANELCRUISECUBA

كعادتها في جميع عروضها، اهتمّت دار Chanel بتقديم تصاميم متنوّعة من الحقائب في مجموعة "كروز 2017" الخاصة بالرحلات التي تم تقديمها منذ أيام قليلة في جزيرة كوبا.

ورغم أنه لم يتم التخلّي عن حقيبة Chanel الكلاسيكية بل تم تصنيعها بخامات خاصة مستوحاة من الأجواء الكوبية، فقد ظهرت إلى جانبها تصاميم مختلفة من وحي الثقافة الكوبية تناسقت بامتياز مع الطابع العام للحفل ومع الأزياء الفاخرة التي تم تقديمها بهذه المناسبة.

حقائب الظهر التي تم تصنيعها من قماش التويد الأيقوني تزيّنت بعبارات CocoClub وبتطريزات تجسّد الآنسة شانيل، كما اختلط التويد في بعض التصاميم مع قماش الدنيم الذي أضاف عليه لمسة شبابية محببة.

وقد ظهرت حقائب "الكلاتش" التي اتخذت شكل علب سيجار كوبي فاخر، والحقائب التي تأخذ شكل أحجار الليغو والتي تزيّنت بلوغو Chanel وبعبارات Paris وHabana. وقد برزت عبارة CocoCuba على العديد من الحقائب المصنوعة من الدنيم أو المطرّزة بالترتر.

وقد لفتنا ظهور بعض حقائب التويد التي تزيّنت بالشراريب الملونة، وقد تكرّر ظهور حقيبة ساعي البريد التي اختلط فيها الدنيم مع التويد وتزيّنت بالبروشات والأكسسوارات. تعرّفوا على أجمل حقائب هذه المجموعة فيما يلي: