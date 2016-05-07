من هي الرسامة المكسيكية بطلة أزياء "أليس أند أوليفيا"؟

في مجموعتها الخاصة بصيف2016، اختارت دار أزياء Alice&Olivia الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو لتكون مصدر وحي لها، فجاءت التصاميم مفعمة بثقافة هذا البلد التي تضج بالألوان وحب الحياة.

الأدغال حضرت بنباتاتها الغنية وأزهارها الملوّنة في الديكور وعلى الأزياء. وقد تضمّنت المجموعة 45 إطلالة تميّزت بخليط من التدرجات الصيفية المشرقة، قالت عنها ستايسي بندت المديرة الإبداعية في الدار: حرصنا على تصميم أزياء تلبّي متطلّبات النساء في حياتهن اليومية، ولذلك اخترنا تنفيذها بخامات مريحة وتزيينها بتفاصيل أنيقة".

استعملت في تنفيذ هذه المجموعة الأقمشة الصيفية المريحة كالقطن والكريب التي تزيّنت بالطبعات والتطريز. وقد تم تسجيل ظهور لافت للدانتيل الذي أضاف لمسات أنثوية راقية على الإطلالات. أما بالنسبة للألوان، فقد تنوّعت بين الأحمر والأبيض والأزرق مع ظهور للأسود الذي خرج عن طابعه الكئيب ليكتسب أناقة مرحة من خلال الإضافات التي دخلت عليه.

الفستان الصيفي القصير من القطع التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة، وقد تزيّن بطبعات الأزهار الملوّنة أو المخرّمة. وقد ظهرت صورة الرسامة فريدا كاهلو على بعض الأزياء، كما اعتمدت العارضات تسريحتها في جميع إطلالاتهن.

الأزهار الاستوائية، فاكهة الأناناس وزهرة دوار الشمس زيّنت العديد من الأزياء، مضيفة عليها الانتعاش الذي يناسب الأجواء الصيفية. وقد زيّنت العارضات شعرهن بمشابك عليها أزهار ملوّنة تناسقت بامتياز مع العقود وأقراط الأذنين المتدلّية التي تم اعتمادها لتكمّل الإطلالات. تعرفوا على بعض تصاميم Alice&Olivia لهذ الصيف فيما يلي.