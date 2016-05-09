عروس "أوسكار دي لارينتا" تبحث عن رومانسية خاصة

في مجموعته الخاصة بعرائس 2017، اختار بيتر كوبينغ، المدير الإبداعي في دار "أوسكار دي لارينتا" Oscar de La Renta أن يصمّم إطلالات للعروس العصرية التي ترغب في الحفاظ على طابع الرومانسية في إطلالة يوم زفافها دون أن تقع في فخّ التكرار.

ولذلك تميّزت هذه المجموعة بطغيان اللونين الأبيض والعاجي على الفساتين الطويلة والقصيرة التي تضمّنتها المجموعة. أما القصّات الكلاسيكية التي اعتمد عليها في تنفيذ الأثواب، فقد تم تقديمها بأسلوب عصري جعل من كل تصميم فريدا من نوعه ليحافظ على طابع التميّز الذي تنشده كل عروس في ليلة العمر.

أقمشة الدانتيل والحرير والتول اختلطت فيما بينها في تصاميم عصريّة حافظت على طابع البساطة الراقية المرغوبة لدى معظم العرائس. وقد لفتنا منها التصاميم التي تزيّن فيها قماش الحرير بفرو المنك وحبّات اللؤلؤ، والتصاميم المصنوعة من كريب الحرير والتي تزيّنت بالريش والكريستال.

نجح بيتر كوبينغ في تلبية متطلبات العروس العصرية. وقد اكتسبت الأثواب التي صمّمها هيئة أحلام وأمنيات ستتحول إلى حقيقة في إطلالات عرائس العام 2017. تعرّفوا على بعض هذه التصاميم فيما يلي.