"كارتييه" تجمع بين عالميّ القيادة والساعات

وأخيراً تم إطلاق مجموعة ساعات رجالية جديدة تحمل توقيع دار Cartier العريقة في صناعة الساعات الفاخرة. إنها مجموعة Drive de Cartier التي تضم 7 ساعات مصممة خصيصاً للرجل الذي يحب ساعته بالقدر نفسه الذي يحب به سيارته.

استوحيت هذه المجموعة العصرية من الساعات من عالم السيارات الرياضية الفاخرة. وهي توفّرت في تصاميم من الفولاذ والذهب الوردي مع ميناء بألوان الأسود، والأبيض، والرمادي.

مجموعة ساعات Drive de Cartier أصبحت متوفرة في نقاط بيع منتوجات Cartier في الشرق الأوسط، ندعوكم للتعرف عليها فيما يلي:

1 - ساعة من الفولاذ مزوّدة بمؤشرات للدلالة على التوقيت، التاريخ وتعاقب الليل والنهار مع سوار من جلد التمساح باللون الأسود.

2 - ساعة Drive de Cartier بعلبتها المصنوعة من الفولاذ مع ميناء باللون الفضي تزيّنه أرقام رومانية وسوار من جلد التمساح الأسود.

3 - علبة هذا النموذج مصنوعة من الذهب الوردي مع مؤشرات للدلالة على التوقيت، والتاريخ، وتعاقب الليل والنهار. أما سوارها فمن جلد التمساح البني.

4 - الذهب الوردي أضفى أناقة مميزة على هذا التصميم الذي تميّز بميناء باللون الأسود وسوار من جلد التمساح باللون نفسه.

5 - ساعة Drive de Cartier بعلبة من الذهب الوردي وميناء باللون الأبيض تزيّنه الأحرف الرومانية، أما سوارها فمن جلد التمساح البني.

6 - تكتمل أناقة هذا التصميم من خلال اللون الأسود الذي يطغي ميناء هذه الساعة وسوارها المصنوع من جلد التمساح.

7 - ساعة Drive de Cartier بعلبتها المصنوعة من الذهب الوردي التي تكشف عن آلية عملها من خلال الميناء، أما سوارها فمن جلد التمساح البني.