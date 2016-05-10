ساعة "إيبيل وايف" تتزيّن بألوان المحيط

بمناسبة معرض Basel2016 العالمي للساعات، ارتدت ساعة Ebel Wave الأيقونية حلّة جديدة، وذلك من خلال تصميمين واحد للرجال والآخر للنساء يزيّنهما ميناء باللون الأزرق العميق.

وتعود مجموعة Wave الأيقونية من Ebel للعام 1977، وقد تميّزت منذ ذلك الحين بسوارها الذي يتخذ شكل الأمواج وعلبتها المدمجة بالكامل. أما اليوم فهي تحمل ألوانها الزرقاء في مزيج مثالي من الرونق والطابع العملي، وتؤمن الراحة والديناميكية الحديثة من خلال زوج من الساعات اللافتة والوفيّة تماماً لأسلوب Ebel.

وتتميّز ساعة Ebel Wave الرجالية بعلبتها المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وقطرها البالغ 40 ملم مع عقارب للساعات، والدقائق، والثواني، إضافة إلى نافذة لعرض التاريخ في موقع الساعة الثالثة، وهي مزوّدة بسوار مترف من جلد العجل باللون الأسود.

أما ساعة Ebel Wave النسائية فتتميّز أيضاً بأنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويبلغ قطرها 30 ملم مع سوار Ebel Wave الأسطوري وميناء أزرق تزيّنه 8 ماسات، أما عقاربها فمطليّة بالروديوم المصقول بالماس.