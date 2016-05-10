كيندال جينير تكشف عن سرّ عينيها الساحرتين

تظهر العارضة الأميركية الشهيرة كيندال جينير في حملة مجموعة ماكياج New Knockout Eye Collection من Estee Lauder بعيون محدّدة بلون داكن وشفاه جريئة. وقد كشفت عن المستحضرات التي استعملتها من أحدث مجموعات Estee Lauder للحصول على هذه الإطلالة:

- ماسكارا New Sumptuous Defining Lift and Fan Mascara بتركيبتها الغنيّة بالألياف وفرشاتها المصممة خصيصاً لتملأ الرموش وتزيدها جاذبيّة. فهي ترفع الرموش، وتساعد على تحديد شكلها، وتطيلها من الجذور حتى النهايات لمنحها مظهراً كثيفاً.

- آيلاينر New Double Wear Infinite Waterproof Eyeliner المتوفّر بعشرة ألوان ديناميكية. تركيبته الغنية تنساب على الجفون وتدوم حتى 24 ساعة، وهي مقاومة للماء، والرطوبة، والتلطّخ فتبقى العيون بمظهر دخانيّ خال من العيوب.

- قلم Supernoir Shadow&Liner بإصدار محدود ذو تركيبة كريميّة غنيّة بالصباغ لمنح العيون مظهراً درامياً بأقصى درجة سوداء.

- علبة ظلال العينين Pure Color Envy Sculpting Eyeshadow 5Color Palette in Savage Storm التي تحتوي على درجات لونية غنيّة من الرمادي المتباين مع الكريم والبرونز الفاخرين للحصول على مظهر مثالي. وعلبة ظلال Pure Color Envy Sculpting Eyeshadow 5Color Palette in Dark Ego التي تجسّد سكون البحر العميق وسماء الليل مع ألوان الأزرق الداكنة والفضي النضر.

والجدير ذكره أن جميع منتوجات مجموعة Estee Lauder Sumptuous Knockout Eye مختبرة من قبل اختصاصيي العيون وآمنة على من يرتدي العدسات اللاصقة، وقد أصبحت متوفرة في جميع نقاط بيع Estee Lauder في الشرق الأوسط منذ بداية شهر مايو الجاري.



