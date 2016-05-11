الحديقة الإنجليزية عطرها من "جو مالون"

تحتفل Jo Malone بأسلوب الحياة البريطاني من خلال عطور غير متوقعة مغلّفة بأسلوب مميّز، وذلك من خلال مجموعة Marthe Armitage المنزلية المحدودة الإصدار. ومارت أرميتاج هي فنانة ومصممة أوراق جدران تعمل وتعيش في لندن منذ 60 عاماً، وهي تمزج الألوان وتبتكر ورق جدران يدويّا بالكامل. اما تعاونها مع Jo Malone فمستوحى من مكونات العطور الأنيقة للماركة، ويجسّد بامتياز صورة "بعد ظهيرة صيفيّ في حديقة إنجليزية".

وتقول أرميتاج في هذا المجال: "أردت أرسم بعد ظهيرة يوم صيفي تفوح منه روائح الحديقة الإنجليزية في رسومات زيّنت بها علب زجاجات Jo Malone.

إنه منظر آسر لضباب خفيف في أحضان حديقة خضراء يُسمع فيها أزيز النحل، ويتسلّل نور الشمس من خلال أوراق النباتات. أما ضحكات الأطفال فتضيف لمسة من المرح على المشهد فيما البستاني يرتاح على المقعد الخشبي بوجه ملفوح بدفء الشمس".

وتضمّ مجموعة Summer Afternoon Marthe Armitage Limited Edition Home Collection المستحضرات التالية:

- زيت الحمّام Nectare Blossom &Honey Glass Decanter Bath Oil الذي يأتي في عبوة زجاجية تزّينها رسومات الأزهار والنحل.

- مجموعة صابون مؤلفة من 4 قطع: Blackberry&Bay المخضرّ،English Pear&Freesia الذهبي، Lime Basil&Mandarine المنعش، وPomegrenate Noir المفعم بالغموض، وتأتي جميعها في علبة مزيّنة برسومات "بعد ظهيرة صيفيّ" لمارت أرميتاج.

- الشمعة المعطّرة Green Tomato Leaf Home Candle برائحة نبات الطماطم المفعمة بالحيوية.

- ورق الأدراج Red Roses Scented Drawer Liners المعطّر برائحة الورد والمزيّن برسوم مستوحاة من أجواء الحديقة الإنجليزية.



