وردة الريح تزيّن مجوهرات "ديور"

أطلقت دار Dior أخيراً حملتها الترويجية لمجموعة مجوهراتها التي تحمل اسم "وردة الريح" أو La Rose des Vents. وتتميز هذه الحملة بتوقيع المصوّر الفرنسي الشهير باتريك ديمرشيليه الذي برع في تسليط الضوء على هذه المجوهرات من خلال فلسفتها الجالبة للحظ.

موضوع هذه الحملة رحلة تنطلق من حديقة منزل السيد ديور في مدينة غرانفيل الفرنسية باتجاه الدائرة الثامنة من مدينة باريس، حيث المركز الرئيسي للعلامة بما يزخر به من تاريخ عريق في مجال الموضة والأناقة.

تشكّل مجوهرات La Rose des Vents واحدة من أحدث مجموعات مجوهرات Dior، وهي تحمل توقيع فيكتوار دي كاستيلان مصممة مجوهرات الدار وتجمع بين رمز الوردة المفضّل لدى مؤسس الدار ورمز النجمة التي كان يعتبرها جالبة للحظ بالنسبة إليه.

تتضمن المجموعة قلادات، وأساور، وخواتم من الذهب تتزيّن جميعها بتصميم وردة الريح الذي يختلط فيه الطابع الكلاسيكي باللمسات العصرية بكلّ أناقة.