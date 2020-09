المصمم طوني ورد في أهم متجر أثواب زفاف في العالم

قرّر المصمم اللبناني طوني ورد أن يقدّم أول مجموعاته من الأزياء الجاهزة الخاصة بالعرائس في مدينة نيويورك، وتحديداً في أهم وأرقى متجر لأثواب الزفاف في العالم، وهو متجر Kleinfeld في منهاتن حيث يتمّ تصوير البرنامج التلفزيوني الشهير Say Yes to The Dress.

وقد حملت هذه المجموعة اسم الرائعة الشكسبيرية "حلم ليلة صيف" وشكّلت دعوة لدخول عالم الحكايات الخيالية حيث تتفتّح الأنوثة والأناقة التي هي من أساليب توقيع المصمم. وقد ترجم ورد مفهومه الخاص للرومنسية من خلال 24 إطلالة تميّز معظمها بالقصات الانسيابية والأكتاف العارية.

اللون الأبيض شكّل القاسم المشترك بين جميع الإطلالات التي تميّزت بانسيابية أضفت عليها طابعاً عصرياً. الورود البيضاء النافرة والأزهار المطرّزة على الدانتيل زيّنت الفساتين الحالمة، أما لعبة الضوء والشفافية فتجسّدت من خلال عدة تفاصيل، أبرزها الكاب الفضفاض والكورسيه المطرّز مما أضفى على الأثواب لمسة كلاسيكية ولكن غير تقليدية.

تألّقت عروس طوني ورد كبطلة شكسبيرية التفّت بالأبيض وتزيّنت بالمطرّزات الحريرية وأحجار الكريستال فلفتننا بإطلالتها الأثيرية الرومنسية ذات الطابع العصري المميّز. تابعوا معنا فيما يلي كواليس عرض فساتين زفاف طوني ورد للعام 2017 الذي جرى في أشهر متجر لبيع فساتين الزفاف في العالم.