من كانت الأكثر أناقة في افتتاح مهرجان كان السينمائي؟

افتتح يوم أمس مهرجان كان السينمائي بدورته الـ69 في أجواء احتفالية. وقد سجلت النجمات أناقة لافتة في مرورهن على البساط الأحمر.

ومن المنتظر أن تتكرر إطلالاتهن الأنيقة طوال فترة المهرجان الذي يمتد من 11 إلى 22 مايو الجاري.

تابعوا معنا فيما يلي أجمل إطلالات حفل افتتاح المهرجان واختاروا منها الأكثر أناقة:

- اختارت الممثلة آنا كاندريك ثوباً طويلاً تميز بلونه القوي وحمل توقيع دار Stella McCartney.

- تألقت النجمة بلايك لايفلي بثوب باللون البيج تميز بتطريزه المبتكر من Atelier Versace.

- اعتمدت النجمة كيرستن دانست ثوباً باللون الزهري الفاتح من Gucci زينته أزهار حمراء كبيرة الحجم.

- اختارت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً عاري الكتفين باللون الأصفر حمل توقيع دار Armani Prive.

- اعتمدت النجمة كريستن ستيوارت إطلالة من دار Chanel سبق تقديمها في مجموعة رحلات 2017 وتتألف من تنورة طويلة مزينة بالتطريز وقميص شفاف.

- تألقت النجمة الصينية غونغ لي بثوب من الدانتيل تميز بأكمامه الواسعة وحمل توقيع Cavalli Couture.

- اختارت النجمة نعومي واتس ثوباً عاري الكتفين باللون الرمادي الفاتح تم تطريزه بأحجار كبيرة وهو من تصميم Armani Prive.

- اختارت العارضة تاتيانا دزياهيليفا ثوباً باللون الأحمر الدافئ تزين بالتطريز وحمل توقيع Georges Hobeika.

- تألقت العارضة بيللا حديد بثوب باللون البيج تميز بالتصميم والتطريز المبتكر، وحمل توقيع Cavalli Couture.

- لم تكن إطلالة النجمة إيفا لونغوريا موفقة رغم التصميم المبتكر الذي اعتمدته والذي حمل توقيع Pamella Roland.

- اختارت الممثلة التايلاندية آرايا هارغات ثوباً وردياً تزيّن بالأزهار وحمل توقيع دار Ralph&Russo.

- اعتمدت العارضة داوتزن كراوز إطلالة باللون الأسود الكلاسيكي ولكن بتصميم مبتكر من Brandon Maxwell.

- اختارت العارضة بيانكا بالتي ثوباً عاري الكتفين تزينت تنورته بالكشاكش من Alberta Ferretti.

- ظهرت النجمة جوليان مور بإطلالة سوداء تميزت بتطريزها الغني من دار Givenchy Haute Couture.

- اختارت هوفيت غولان ثوباً تميز بتصميمه المبتكر من Jean Fares Couture.