عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ستايل

من كانت الأكثر أناقة في افتتاح مهرجان كان السينمائي؟

المصدر: رانيا لوقا - العربية.نت
رابط مختصر

افتتح يوم أمس مهرجان كان السينمائي بدورته الـ69 في أجواء احتفالية. وقد سجلت النجمات أناقة لافتة في مرورهن على البساط الأحمر.

ومن المنتظر أن تتكرر إطلالاتهن الأنيقة طوال فترة المهرجان الذي يمتد من 11 إلى 22 مايو الجاري.

تابعوا معنا فيما يلي أجمل إطلالات حفل افتتاح المهرجان واختاروا منها الأكثر أناقة:

- اختارت الممثلة آنا كاندريك ثوباً طويلاً تميز بلونه القوي وحمل توقيع دار Stella McCartney.

آنا كاندريك آنا كاندريك

- تألقت النجمة بلايك لايفلي بثوب باللون البيج تميز بتطريزه المبتكر من Atelier Versace.

بلايك لايفلي بلايك لايفلي

- اعتمدت النجمة كيرستن دانست ثوباً باللون الزهري الفاتح من Gucci زينته أزهار حمراء كبيرة الحجم.

كريستن دانست كريستن دانست

- اختارت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً عاري الكتفين باللون الأصفر حمل توقيع دار Armani Prive.

جيسيكا شاستاين جيسيكا شاستاين

- اعتمدت النجمة كريستن ستيوارت إطلالة من دار Chanel سبق تقديمها في مجموعة رحلات 2017 وتتألف من تنورة طويلة مزينة بالتطريز وقميص شفاف.

كريستن ستيوارت كريستن ستيوارت

- تألقت النجمة الصينية غونغ لي بثوب من الدانتيل تميز بأكمامه الواسعة وحمل توقيع Cavalli Couture.

غونغ لي غونغ لي

- اختارت النجمة نعومي واتس ثوباً عاري الكتفين باللون الرمادي الفاتح تم تطريزه بأحجار كبيرة وهو من تصميم Armani Prive.

نعومي واتس نعومي واتس

- اختارت العارضة تاتيانا دزياهيليفا ثوباً باللون الأحمر الدافئ تزين بالتطريز وحمل توقيع Georges Hobeika.

- تألقت العارضة بيللا حديد بثوب باللون البيج تميز بالتصميم والتطريز المبتكر، وحمل توقيع Cavalli Couture.

بيللا حديد بيللا حديد

- لم تكن إطلالة النجمة إيفا لونغوريا موفقة رغم التصميم المبتكر الذي اعتمدته والذي حمل توقيع Pamella Roland.

إيفا لونغوريا إيفا لونغوريا

- اختارت الممثلة التايلاندية آرايا هارغات ثوباً وردياً تزيّن بالأزهار وحمل توقيع دار Ralph&Russo.

آرايا هارغات آرايا هارغات

- اعتمدت العارضة داوتزن كراوز إطلالة باللون الأسود الكلاسيكي ولكن بتصميم مبتكر من Brandon Maxwell.

- اختارت العارضة بيانكا بالتي ثوباً عاري الكتفين تزينت تنورته بالكشاكش من Alberta Ferretti.

بيانكا بالتي بيانكا بالتي

- ظهرت النجمة جوليان مور بإطلالة سوداء تميزت بتطريزها الغني من دار Givenchy Haute Couture.

جوليان مور جوليان مور

- اختارت هوفيت غولان ثوباً تميز بتصميمه المبتكر من Jean Fares Couture.

هوفيت غولان هوفيت غولان

كلمات دالّة

#مهرجان كان السينمائي, #أجواء احتفالية, #نجمات, #أناقة, #البساط الأحمر, #إطلالات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر