جوليا روبرتس حافية القدمين وأمل كلوني تتعثر في "كان"

شهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان "كان" السينمائي أول مشاركة في تاريخه للنجمة جوليا روبرتس التي مشت على بساطه الأحمر وهي حافية القدمين بهدف توجيه رسالة خاصة للقيّمين على تنظيمه وعبرهم للمجتمع.

وبعد مسيرة في مجال التمثيل امتدت طوال 30 عاماً، حضرت جوليا روبرتس للمرة الأولى إلى "كان" لحضور عرض فيلم Money Monster الذي تشارك فيه إلى جانب النجم جورج كلوني تحت إدارة المخرجة جودي فوستر. وقد تألّقت روبرتس بثوب أسود طويل حمل توقيع Armani Prive يذكّر تصميمه بثوب أحمر كانت قد ارتدته في فيلمها الشهير Pretty Woman.

ولكن الأمر الأكثر استغرابا كان ظهور جوليا روبرتس حافية القدمين رغم اعتمادها ثوب سهرة ومجوهرات فاخرة، كل ذلك بهدف تسجيل موقف تجاه ما حصل العام الماضي في المهرجان من منع مجموعة من النساء من الدخول إلى أحد العروض بحجة عدم انتعالهن أحذية بكعب مرتفع.

إطلالة جوليا روبرتس لم تكن وحدها المميّزة يوم أمس، فقد تألّقت المحامية أمل كلوني زوجة النجم جورج كلوني بثوب أصفر ذي طراز إغريقي حمل توقيع دار Atelier Versace ولكنها تعثرت به أكثر من مرة وكادت تقع نظراً لطول ذيله.

وقد لفتتنا أيضاً النجمة جيسيكا شاستاين بإطلالتها الرومانسية وثوبها الرمادي المطرّز الذي حمل توقيع دار Alexander McQueen، واختارت النجمة نعومي واتس ثوباً طويلاً باللون الفضي من Michael Kors Collection، فيما اعتمدت جوليان مور ثوباً باللون الأبيض تزيّنه الشراريب من Louis Vuitton واختارت إيفا لونغوريا ثوباً عاري الكتفين باللون الأسود من Pamela Rolland. تابعوا إطلالاتهن فيما يلي.