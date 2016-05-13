قصر كريستيان ديور يفتح أبوابه من جديد

منذ أيام قليلة أعيد افتتاح قصر La Colle Noire المنزل السابق للمصمم كريستيان ديور، حيث أمضى جزءاً من حياته. يقع هذا القصر في "مونتارو" في ريف مدينة "غراس" بجنوب فرنسا. وبهذه المناسبة أقيم حفل خاص بحضور برنارد أرنو وكلود مارتينيز الرئيس والمدير التنفيذي الأعلى لعطور كريستيان ديور.

حضر الحفل حوالي 250 مدعوا، وقد حضّر العشاء الاستثنائي الذي تمّ تقديمه الشيف فيليب لابي الحائز على نجمة ميشلان، والذي استمدّ الإلهام لقائمة الطعام من وصفات كريستيان ديور المفضلة، وتلا حفل العشاء عرض للألعاب النارية.

وكان داخل القصر قد خضع لإعادة الترميم مع الحفاظ على الديكور الذي كان كريستيان ديور قد سبق وأشرف عليه بنفسه، أما الحدائق المحيطة به فأعيدت زراعتها بأشجار الكرمة والزيتون والورود المفضّلة لدى كريستيان ديور.

من أبرز الحضور في هذا الحفل النجمة شارليز ثيرون التي تتعاون مع عطور Christian Dior منذ العام 2004، العارضة بيللا حديد ومقدمة البرامج ديالا مكي اللواتي تألقن جميعاً بإطلالات حملت توقيع Dior.