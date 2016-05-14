كان 2016.. بلايك لايفلي ملكة الأناقة على البساط الأحمر

من خلال إطلالاتها في الأيام الثلاثة الأولى من مهرجان "كان" السينمائي أثبتت النجمة الأميركية بلايك لايفلي أنها ملكة الأناقة دون منازع وذلك رغم ظهور بوادر الحمل بطفلها الثاني عليها، إلا أن ذلك لم يمنعها بأن تتألّق على البساط الأحمر وفي المناسبات التي تجرى على هامش المهرجان بإطلالات عصريّة ومميّزة.

وفي أحدث إطلالاتها ظهرت بلايك أمس الجمعة بثوب مستوحى من أناقة أميرات ديزني حمل توقيع Vivienne Westwood تطلّب تصنيعه 30 متراً من الـ"أورغنزا" وتميّز بتطريزه الرومانسي الناعم. وقد رفعت شعرها على شكل شينيون وتزيّنت بمجوهرات لافتة.

وكانت تميّزت أيضاً بإطلالة أخرى حملت توقيع دار Giamattista Valli وتألّفت من ثوب أبيض قصير مطرّز رافقه "كاب" قصير، وقد نسّقته مع حذاء مخطّط بالأبيض والأسود وحقيبة سهرة سوداء.

لحضور حفل Vanity Fair الذي جرى على هامش المهرجان كانت بلايك قد ظهرت بإطلالة مرحة مؤلفة من ثوب مخطط يرافقه معطف باللون الأحمر تزيّنه الأزهار من Chanel. وكانت قد تألّقت في افتتاح المهرجان بثوب طويل باللون الذهبي الهادئ من Atelier Versace واعتمدت في حفل Loreal ثوباً آخر من Versace أيضاً بألوان الكحلي والأخضر تميّز بطابعه الـ"كاجوال" الأنيق. وظهرت في إحدى المناسبات بثوب من المخمل الذهبي حمل توقيع دار Valentino.

وقد تميّزت بلايك بأناقتها اللافتة منذ وصولها إلى مطار "نيس" الفرنسي وهي ترتدي معطف "ترنش" أبيض اللون حمل توقيع Burberry وظهورها بعد ذلك بـ"جامبسوت" أحمر اللون من تصميم Juan Carlos Obando وبمعطف باللون الأسود من Salvatore Ferragamo. اكتشفوا أجمل إطلالاتها فيما يلي.