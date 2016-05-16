ما هو إكسسوارك المفضّل من "بولغاري" لهذا الصيف؟

اختارت دار Bulgari الإيطالية المعروفة بجلدياتها الفاخرة أن تلوّن إكسسواراتها لهذا الصيف بألوان مشرقة تتالّق أناقةً تحت أشعة الشمس الذهبية وفي المناسبات المسائية. وذلك بالإضافة إلى اللمسات الكلاسيكية التي برزت عبر الحقائب المتوسّطة الحجم المصنوعة من الجلد الطبيعي، والتي تلوّنت بالأبيض والأسود، أو بالألوان الحيادية كالبيج، والكحلي، والرمادي المعدني.

حقائب Serpenti الشهيرة ارتدت الألوان الصيفيّة المشرقة كالوردي، والأزرق، والأصفر، والبنفسجي، وتزيّنت ببكلتها المستوحاة من جلد الثعبان وبسلسلة معدنية تسمح بحملها على الكتف.

وقد تضمّنت المجموعة تصاميم أخرى من Bulgari تميّزت بحجمها المتوسط وطابعها العصريّ، واختلطت فيها ألوان الجلد بين الداكن والفاتح.

وقد لفتتنا في مجموعة إكسسوارات Bulgari لصيف 2016 أيضاً أساور جلديّة ملوّنة تزيّنها بكلة الثعبان الملوّنة والمغطّاة بالمينا بالإضافة إلى أوشحة الدار المطبّعة ونظارات شمسيّة إتخذت شكل الفراشة تزيّنت بأحجار الكريستال.