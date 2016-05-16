10 نجمات نجحن بامتحان الأناقة في "كان"

يشكّل اختيار الإطلالة التي ستظهر بها النجمات على البساط الأحمر في مهرجان "كان السينمائي" امتحاناً صعباً بالنسبة لهن بوجود المئات من عدسات المصوّرين والملايين من عيون الجمهور الشاخصة عليهن. وقد رصدنا فيما يلي مجموعة من النجمات والشهيرات اللواتي نجحن في هذا الاختبار وبدون بكامل أناقتهن لدى مرورهن على البساط الأحمر. تعرّفوا معنا عليهم فيما يلي:

- تألّقت النجمة الهندية آيشواريا راي بإطلالة ذهبية مطرّزة حملت توقيع المصمم إيلي صعب.

- اختارت مقدمة البرامج اللبنانية الأصل ديالا مكيّ إطلالة باللون الوردي حملت توقيع دار Georges Hobeika.

- الإعلامية الأردنية علا الفارس كانت من بين سفيرات L’oreal في كان، وقد تألّقت بثوب أبيض اللون تزيّن بالريش ورافقه ذيل طويل من Georges Chakra.

- تألّقت النجمة الأميركية بلايك لايفلي بثوب باللون الأزرق حمل توقيع Atelier Versace.

- اختارت العارضة التشيكية بترا نمكوفا ثوباً باللون المرجاني من تصمي جورج شقرا.

- تألّقت النجمة الفرنسية ماريون كوتيارد بثوب ذهبي من Dior.

- اختارت النجمة الهندية سونام كابور بثوب أبيض رافقه ذيل طويل من Ralph&Russo.

- اختارت النجمة الأميركية شيريل كول ثوباً عاري الكتفين من Naeem Khan.

- اختارت الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي ثوباًر باللون الأسود من Elie Saab.

- الممثلة الهندية ماليكا شيراوات اختارت ثوباً طويلاً باللون الأزرق الفاتح من Georges Hobeika.